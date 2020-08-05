【禁晚市堂食】一文睇清KFC、美心集團、太興、麥當勞、譚仔、丼丼屋、Pizza Hut等食肆外賣優惠【新增譚仔三哥米線、一粥麵 】【更新至8月5日】

本港第三波疫情持續，繼早前政府收緊限聚令的防疫措施，禁止食肆傍晚6時後堂食，亦全面實施全日「禁堂食」令，惟遭到社會強烈反彈，政府容許食肆恢復早午餐堂食，但最多一枱兩人，食肆入座人數設上限，最多為座位總數的5成。

多間食肆變陣保生意，推出外賣優惠。本文綜合不同酒機食肆及快餐包括美心MX、Pizza Hut、太興、麥當勞、譚仔、米線陣、KFC等外賣優惠，​​​​​​方便大家「搵食」。

譚仔三哥米線

外賣自取，半價加購一人小食的優惠外（優惠價$6買青瓜或雲耳 / $9買豬耳或豬脷)，更可以$3加購飲品。並全日適用。

一粥麵

透過Foodpanda買午、晚市外賣，買滿$100即享9折。

由下午5時起，可以100元買到3餸。外賣滿100元，可享9折優惠。優惠適用於上午11點至下午3點及下午5點後，

丼丼屋

由即日起至8月14日，於foodpanda、Ubereats、Deliveroo戶戶送外賣平台訂購外賣有低至7折優惠，而同期於Uber Eats訂購外賣滿$180即可享全單減$50優惠

推10周年感謝祭，買兩客名物丼第二客半價

和民

由即日起至8月31日，全綫和民&饗和民外賣自取全單85折，外賣便當更送飲品

金記冰室

金記冰室晚市提早於5時開始，晚市外賣自取全單77折，折扣後消費金額滿$250可獲$20現金券。

太興集團

由7月15日起，全港分店推出中午12：00後時段外賣自取88折優惠，但不適用於機場分店。

由即日起，經戶戶送Deliveroo訂購「太興」外賣自取，全單即享8折優惠

譚仔雲南米線

由即日起至8月15日，外賣自取每碗米線可享以下優惠︰

優惠價$1加配紫菜一份

優惠價HK$2加配一杯冷熱飲品

以優惠價HK$3加配一款一人小食

優惠價$20加配期間限定拼盤小食（口水雞翼﹑麻辣豬耳及紅油木耳）一份

美心MX

由即日起至8月31日，經Uber Eats 、foodpanda、deliveroo外賣全單享7折優惠

午市時段，外賣任何午市套餐，可免費升級任何凍飲或22安士大汽水，包括菠蘿特飲及芒果椰椰冰

由即日起至8月16日，上午11時後， 憑券惠顧外賣「燒味三併」或「1+1至尊組合」，7折後再減HK$5；下午5時後，憑券惠顧「家嚐小菜外賣」系列，免費獲贈白飯一客（價值$9）

KFC

使用外賣服務「好味速遞」，輸入優惠碼享有即減優惠：

「HD-C141」滿$250減$30

「HD-C142」滿$350減$50

由即日起至8月5日，好味速遞預約自取全日滿$200即減$50，再送2罐百事可樂。

吉野家

外賣自取輕量牛丼、大盛牛丼及一番巨丼，只需$20、$30及$40

阿久根和牛拉麵屋

大食代

即日至8月5日，於OpenRice、The Gulu外賣自取，全單八折

即日至8月31日，於App：FoodPanda外賣自取，消費滿$100即享八折 （只限master page）

吉豚屋

購買3款指定便當，購買第二個便當可享半價優惠，

PizzaExpress

惠顧所有單點菜式可享85折優惠

新森林焗の專門店

晚上6時後，芝土鮮茄焗迷你豬扒飯，只售$18。購買任何套餐即可追加任何一款小食。

利園區

於利園區的指定餐廳購買外賣，可享有低至7折優惠

MOKO新世紀廣場

推出一站式餐飲外賣自取平台「MOKO美味在線！」首輪優惠低至4折或買一送一，一餐只需20元。

MOS Burger

由即日起，全綫MOS Burger分店外賣自取均可享85折優惠。

香港地

任何時段到香港地全線分店外賣自取，更可享88折優惠。

m.a.x. concepts

凡惠顧外賣自取，即可享8折優惠。適用於simplylife、EXP、KOKOMI、miso、kikusan、MARKET SEA、THAI BASIL及明谷

一風堂

由即日起，顧客於下午2：30後可在全線香港一風堂分店以$48外賣自取一風堂混麵（原價$78）及函館鹽味拉麵

於各大外送平台（Uber Eats、foodpanda及Deliveroo）訂購一風堂外賣滿$200即享有7折優惠

金田家拉麵

即日起，每日下午6至9時，所有正價拉麵外賣自取半價，加$6可以追加指定小食一份。上環金田家加盟店不適用此優惠。

大自然素食

即日起至8月31日，大自然素食6間分店外賣全日半價（特價菜色除外），午市快餐每個平$10。

景樂集團旗下餐廳

即日起，景樂集團旗下餐廳享全日外賣6折，優惠只適用於指定外賣餐牌。

米走雞

由即日起至8月31日，米走雞外賣自取或經CALL4VAN送貨，消費滿500元即可享8折優惠，加50元即可送貨，滿800元更可免運費。

Outback

推出「全日外賣之選」，總共有12款精選食品俾大家揀，外賣精選食品由$58起

基本會員同尊尚會員分別享有額外全單9折或85折優惠

HABITŪ

全綫HABITŪ table 及HABITŪ caffe外賣自取低至4折

Mr. Steak

外賣自取套餐$45起

Pokka Cafe

選用外賣自取服務，指定套餐6折，會員更可享55折，每日下午5時30分限量供應。

晚上6時後選用外賣送遞服務，滿350元免派送費；滿100元則收取20元派送費；滿200元則收取10元派送費。

Green Common

於Green Common 、Future bar by Green Common及Kind Kitchen惠顧任何OmniPork及BeyondBurger菜式，單點可享半價。

單點餐飲及套餐可享88折優惠，堂食及外賣自取均可享此優惠。

Pizza Hut

即日至8月9日，外賣自取單點餐牌有7折優惠！Pizza、小食、飯、意粉及甜品都用得！

午市及下午茶堂食套餐延長至傍晚6時



賞茶

賞茶黃大仙、樂富、深水埗分店提供全日餐（L1 - L10），外賣自取優惠價$48。

茶木

外賣自取套餐，任選2套餐 $88，任選3套餐 $128

新登記用戶經茶木外賣自取平台訂購滿$100輸入優惠碼「fanfans20」再減$20

惠顧任何食品都可享買一送一優惠，兩款口味任揀，包括炸皇子乳鴿及撈喜鹽水鴿

PHD

現凡於PHD外賣自取任何單點普通批 / 大批，即可享有8折優惠！加拼小食 / 雞翼 / 意粉 / 飯 （最多2客），亦可同享8折。

由即日起至8月31日，抵食2或3人餐外賣自取$108起，而外送速遞$128起。

土司工坊

土司工坊「2人南洋風味套餐」低至68折，最平每人$44！優惠適用於堂食及外賣。

一幻拉麵

即日起，於一幻拉麵全綫3家分店堂食用餐，點選任何一款拉麵/拌麵，均可享買一送一優惠。此外，一幻拉麵還有全日外賣自取75折優惠，拉麵/拌麵/叉燒飯以及各款美味日式小食，外賣自取一律75折。

麥當勞

使用麥當勞App買滿$120即減$10；晚上6時至12點享$0運費。

上海姥姥

經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠

手機點餐外賣自取9折優惠

米線陣

即日起，晚上6時後惠顧任何2餸米線自由配外賣自取，即可以超值價$10加配大汗豬扒及細青檸薏米水（冷/熱）一客

由7月24日起，透過Deliveroo平台可訂購「夏鮮推廣 - 芫荽皮蛋星班片魚湯米線、鹹檸碧」

牛涮鍋

即日起，只要自攜餐盒到店外賣自取，Mou Mou飯、時短鍋及帶回家系列都低至7折，有6款指定產品更低至6折

牛角

即日起於下午5點後，自攜餐盒到店外賣自取，4人牛角燒肉套餐及2人豚、雞燒肉套餐即享低至6折優惠，其他所有外賣丼及帶回家系列都有低至7折

Oliver’s Super Sandwiches

經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠

晚市指定優惠外賣套餐低至8折

晚市消費外賣自取每惠顧滿$100可享$20折扣，如此類推。

陸陸雞煲火鍋

推出外賣1蚊雞煲（份量半隻）優惠，無論外賣自取或外賣送貨都可享此優惠，優惠期至至8月4日。

MouMouClub 牛涮鍋

牛涮鍋所有外賣有75折，4人餐、2人餐及牛肉時短鍋低至6折，4款肉類更有半價優惠，自攜餐具更可享額外95折優惠。

宜家家居餐廳

宜家家居餐廳外賣自取85優惠，只適用於宜家家居九龍灣、沙田及荃灣分店之餐廳。優惠只適用於外賣自取。

責任編輯︰陳啟昌

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