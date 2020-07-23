【外賣優惠】一文睇清Pizza Hut、大家樂、太興、麥當勞、譚仔、丼丼屋、稻香等食肆外賣優惠【新增丼丼屋、賞茶、茶木】【更新至7月23日】

政府收收緊限聚令的防疫措施包括禁止食肆傍晚6時後堂食，多間食肆變陣保生意，推出外賣優惠。本文綜合不同酒機食肆及快餐包括Pizza Hut、太興、麥當勞、譚仔、稻香、米線陣、KFC等外賣優惠，​​​​​​方便大家「搵食」。

本港爆發第三波疫情，港府收緊限聚令的防疫措施，包括食肆顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，每枱不可多於4人同桌。另外，由今日（15日）起，食肆每晚6時至翌日早上5時只能外賣，不准堂食。多間食肆推出相應措施及優惠應對，HKET整合各間食肆的外賣優惠，「無飯家庭」就不必擔心無著落了。

Pizza Hut

外賣自取單點餐牌有7折優惠！Pizza、小食、飯、意粉及甜品都用得！

丼丼屋

於foodpanda、Ubereats、Deliveroo戶戶送外賣平台訂購外賣有低至7折優惠

賞茶

賞茶黃大仙、樂富、深水埗分店提供全日餐（L1 - L10），外賣自取優惠價$48。

茶木

外賣自取套餐，任選2套餐 $88，任選3套餐 $128

新登記用戶經茶木外賣自取平台訂購滿$100輸入優惠碼「fanfans20」再減$20

惠顧任何食品都可享買一送一優惠，兩款口味任揀，包括炸皇子乳鴿及撈喜鹽水鴿

PHD

現凡於PHD外賣自取任何單點普通批 / 大批，即可享有8折優惠！加拼小食 / 雞翼 / 意粉 / 飯 （最多2客），亦可同享8折。

土司工坊

土司工坊「2人南洋風味套餐」低至68折，最平每人$44！優惠適用於堂食及外賣。

Pizza-BOX

Pizza-BOX「抗疫炸雞4件搶」優惠，由即日起至7月23日，網上落單外賣及自取滿＄300，輸入優惠碼「pb2020」，即送香焗雞上髀4件（配芥末蜜糖汁1杯）數量有限，送完即止。

一幻拉麵

即日起，於一幻拉麵全綫3家分店堂食用餐，點選任何一款拉麵/拌麵，均可享買一送一優惠。此外，一幻拉麵還有全日外賣自取75折優惠，拉麵/拌麵/叉燒飯以及各款美味日式小食，外賣自取一律75折。

麥當勞

使用麥當勞App買滿$120即減$10；晚上6時至12點享$0運費。

一粥麵

特快外賣家常菜系列$76（任選2款）、「$68 外賣炸子雞2人餐」及「$33紅 燒原隻豬手 」

透過Foodpanda買外賣，買滿$100即享8折。

稻香

稻香及稻香超級漁港分店及稻坊荃灣廣場，美孚曼克頓山，元朗馬田路分店的堂食服務時間至下午4時，直至另行通知

12道風味小菜，每款$48起

7月7折- 4/8位套餐，$698起

譚仔雲南米線

每碗米線可以︰

優惠價HK$2加配一杯冷熱飲品，不適用於豆漿、罐裝飲品、特飲及季節飲品

優惠價HK$3加配一款一人小食，四川青椒皮蛋/麻辣豬耳/紅油木耳/紅油青瓜，四款任擇其一

優惠不適用於淨米線、下午茶及學生餐，優惠期至7月31日。

譚仔三哥米線

即日起至8月2日，惠顧三哥米線外賣自取，即可以半價加購一人小食（優惠價$6買青瓜或雲耳 / $9買豬耳或豬脷）。每碗米線 / 薯粉只限換購小食一碟，米線外賣盒將收取$1。

元氣壽司

即日起至7月28日，外賣自取或外賣自取網上訂購，買任何壽司盛享7折，會員享65折。

意粉屋

經Deliveroo平台惠顧滿$400可享9折及免運費優惠。

上海姥姥

經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠

手機點餐外賣自取9折優惠

大家樂

即日起至7月31日，透過foodpanda惠顧任何食品可享8折優惠，並提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款。

米線陣

即日起，晚上6時後惠顧任何2餸米線自由配外賣自取，即可以超值價$10加配大汗豬扒及細青檸薏米水（冷/熱）一客

由7月24日起，透過Deliveroo平台可訂購「夏鮮推廣 - 芫荽皮蛋星班片魚湯米線、鹹檸碧」

太興集團

由7月15日起，全港分店推出中午12：00後時段外賣自取88折優惠，但不適用於機場分店。

牛涮鍋

由7月15日起，只要自攜餐盒到店外賣自取，Mou Mou飯、時短鍋及帶回家系列都低至7折，有6款指定產品更低至6折

牛角

即日起於下午5點後，自攜餐盒到店外賣自取，4人牛角燒肉套餐及2人豚、雞燒肉套餐即享低至6折優惠，其他所有外賣丼及帶回家系列都有低至7折

Oliver’s Super Sandwiches

經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠

晚市指定優惠外賣套餐低至8折

晚市消費外賣自取每惠顧滿$100可享$20折扣，如此類推。

板長寿司

板長寿司推出外賣自取二人餐，包括清爽稻庭冷素麵，配搭二人份揚物、刺身、燒物、壽司、沙律，抗疫價$230。

陸陸雞煲火鍋

推出外賣1蚊雞煲（份量半隻）優惠，無論外賣自取或外賣送貨都可享此優惠。

KFC

使用外賣服務「好味速遞」，輸入優惠碼享有即減優惠：

「HD-C141」滿$250減$30

「HD-C142」滿$350減$50

Outback

購買無憂外賣之選可享半價優惠，設有6款菜式可供選擇，兼送黑糖麵包。

MouMouClub 牛涮鍋

牛涮鍋所有外賣有75折，4人餐、2人餐及牛肉時短鍋低至6折，4款肉類更有半價優惠，自攜餐具更可享額外95折優惠。

大食代

即日起至31日，經foodpanda訂外賣消費滿$100即享8折。另外，於OpenRice外賣自取，即享八折優惠，優惠期至8月2日。

宜家家居餐廳

宜家家居餐廳外賣自取85優惠，只適用於宜家家居九龍灣、沙田及荃灣分店之餐廳。優惠只適用於外賣自取。

責任編輯︰陳啟昌

======

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁