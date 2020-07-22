【外賣優惠】一文睇清PHD、大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、Pizza-BOX等食肆外賣優惠【更新至7月22日】

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政府收收緊限聚令的防疫措施包括禁止食肆傍晚6時後堂食，多間食肆變陣保生意，推出外賣優惠。本文綜合不同酒機食肆及快餐包括太興、麥當勞、譚仔、稻香、米線陣等外賣優惠，方便大家「搵食」。
本港爆發第三波疫情，港府收緊限聚令的防疫措施，包括食肆顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，每枱不可多於4人同桌。另外，由今日（15日）起，食肆每晚6時至翌日早上5時只能外賣，不准堂食。多間食肆推出相應措施及優惠應對，HKET整合各間食肆的外賣優惠，「無飯家庭」就不必擔心無著落了。
PHD
現凡於PHD外賣自取任何單點普通批 / 大批，即可享有8折優惠！加拼小食 / 雞翼 / 意粉 / 飯 （最多2客），亦可同享8折。
土司工坊
土司工坊「2人南洋風味套餐」低至68折，最平每人$44！優惠適用於堂食及外賣。
Pizza-BOX
Pizza-BOX「抗疫炸雞4件搶」優惠，由即日起至7月23日，網上落單外賣及自取滿＄300，輸入優惠碼「pb2020」，即送香焗雞上髀4件（配芥末蜜糖汁1杯）數量有限，送完即止。
一幻拉麵
即日起，於一幻拉麵全綫3家分店堂食用餐，點選任何一款拉麵/拌麵，均可享買一送一優惠。此外，一幻拉麵還有全日外賣自取75折優惠，拉麵/拌麵/叉燒飯以及各款美味日式小食，外賣自取一律75折。
麥當勞
一粥麵
稻香
譚仔雲南米線
每碗米線可以︰
優惠不適用於淨米線、下午茶及學生餐，優惠期至7月31日。
譚仔三哥米線
即日起至8月2日，惠顧三哥米線外賣自取，即可以半價加購一人小食（優惠價$6買青瓜或雲耳 / $9買豬耳或豬脷）。每碗米線 / 薯粉只限換購小食一碟，米線外賣盒將收取$1。
元氣壽司
茶木
意粉屋
上海姥姥
大家樂
米線陣
太興集團
牛涮鍋
牛角
Oliver’s Super Sandwiches
板長寿司
板長寿司推出外賣自取二人餐，包括清爽稻庭冷素麵，配搭二人份揚物、刺身、燒物、壽司、沙律，抗疫價$230。
陸陸雞煲火鍋
推出外賣1蚊雞煲（份量半隻）優惠，無論外賣自取或外賣送貨都可享此優惠。
KFC
使用外賣服務「好味速遞」，輸入優惠碼享有即減優惠：
「HD-C141」滿$250減$30
「HD-C142」滿$350減$50
Outback
購買無憂外賣之選可享半價優惠，設有6款菜式可供選擇，兼送黑糖麵包。
MouMouClub 牛涮鍋
牛涮鍋所有外賣有75折，4人餐、2人餐及牛肉時短鍋低至6折，4款肉類更有半價優惠，自攜餐具更可享額外95折優惠。
大食代
即日起至31日，經foodpanda訂外賣消費滿$100即享8折。另外，於OpenRice外賣自取，即享八折優惠，優惠期至8月2日。
宜家家居餐廳
宜家家居餐廳外賣自取85優惠，只適用於宜家家居九龍灣、沙田及荃灣分店之餐廳。優惠只適用於外賣自取。
責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : 消費錦囊