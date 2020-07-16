【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月16日】

政府收收緊限聚令的防疫措施包括禁止食肆傍晚6時後堂食，多間食肆變陣保生意，推出外賣優惠。本文綜合不同酒機食肆及快餐包括太興、麥當勞、譚仔、稻香、米線陣等外賣優惠，​​​​​​方便大家「搵食」。

本港爆發第三波疫情，港府收緊限聚令的防疫措施，包括食肆顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，每枱不可多於4人同桌。另外，由今日（15日）起，食肆每晚6時至翌日早上5時只能外賣，不准堂食。多間食肆推出相應措施及優惠應對，HKET整合各間食肆的外賣優惠，「無飯家庭」就不必擔心無著落了。

麥當勞

使用麥當勞App買滿$120即減$10；晚上6時至12點享$0運費。

一粥麵

特快外賣家常菜系列$76（任選2款）、「$68 外賣炸子雞2人餐」及「$33紅 燒原隻豬手 」

透過Foodpanda買外賣，買滿$100即享8折。

稻香

稻香及稻香超級漁港分店及稻坊荃灣廣場，美孚曼克頓山，元朗馬田路分店的堂食服務時間至下午4時，直至另行通知

12道風味小菜，每款$48起

7月7折- 4/8位套餐，$698起

譚仔雲南米線

每碗米線可以︰

優惠價HK$2加配一杯冷熱飲品，不適用於豆漿、罐裝飲品、特飲及季節飲品

優惠價HK$3加配一款一人小食，四川青椒皮蛋/麻辣豬耳/紅油木耳/紅油青瓜，四款任擇其一

優惠不適用於淨米線、下午茶及學生餐，優惠期至7月31日。

元氣壽司

即日起至7月21日，外賣自取或外賣自取網上訂購，買任何壽司盛享7折，會員享65折。

茶木

惠顧任何食品都可享買一送一優惠，兩款口味任揀，包括炸皇子乳鴿及撈喜鹽水鴿。

意粉屋

經Deliveroo平台惠顧滿$400可享9折及免運費優惠。

上海姥姥

經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠

手機點餐外賣自取9折優惠

大家樂

即日起至7月31日，透過foodpanda惠顧任何食品可享8折優惠，並提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款。

米線陣

即日起，晚上6時後惠顧任何2餸米線自由配外賣自取，即可以超值價$10加配大汗豬扒及細青檸薏米水（冷/熱）一客

由7月24日起，透過Deliveroo平台可訂購「夏鮮推廣 - 芫荽皮蛋星班片魚湯米線、鹹檸碧」

太興集團

由7月15日起，全港分店推出中午12：00後時段外賣自取88折優惠，但不適用於機場分店。

牛涮鍋

由7月15日起，只要自攜餐盒到店外賣自取，Mou Mou飯、時短鍋及帶回家系列都低至7折，有6款指定產品更低至6折

牛角

即日起於下午5點後，自攜餐盒到店外賣自取，4人牛角燒肉套餐及2人豚、雞燒肉套餐即享低至6折優惠，其他所有外賣丼及帶回家系列都有低至7折

Oliver’s Super Sandwiches

經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠

晚市指定優惠外賣套餐低至8折

晚市消費外賣自取每惠顧滿$100可享$20折扣，如此類推。

板長寿司

板長寿司推出外賣自取二人餐，包括清爽稻庭冷素麵，配搭二人份揚物、刺身、燒物、壽司、沙律，抗疫價$230。

陸陸雞煲火鍋

推出外賣1蚊雞煲（份量半隻）優惠，無論外賣自取或外賣送貨都可享此優惠。

責任編輯︰陳啟昌

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