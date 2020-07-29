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【全日禁堂食】一文睇清Pizza Hut、大家樂、太興、麥當勞、譚仔、丼丼屋、稻香等食肆外賣優惠【新增Outbackk、景樂集團、米走雞】【更新至7月29日】

消費錦囊 10:58 2020/07/29

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本港第三波疫情持續，繼早前政府收緊限聚令的防疫措施，禁止食肆傍晚6時後堂食。今日(7月29日)起，全面實施全日「禁堂食」令。多間食肆變陣保生意，推出外賣優惠。本文綜合不同酒機食肆及快餐包括Pizza Hut太興、麥當勞、譚仔、稻香、米線陣、KFC等外賣優惠，​​​​​​方便大家「搵食」。

金田家拉麵

  • 即日起，每日下午6至9時，所有正價拉麵外賣自取半價，加$6可以追加指定小食一份。上環金田家加盟店不適用此優惠。

大自然素食

  • 即日起至8月31日，大自然素食6間分店外賣全日半價（特價菜色除外），午市快餐每個平$10。

景樂集團旗下餐廳

  • 即日起，景樂集團旗下餐廳享全日外賣6折，優惠只適用於指定外賣餐牌。

米走雞

  • 由即日起至8月31日，米走雞外賣自取或經CALL4VAN送貨，消費滿500元即可享8折優惠，加50元即可送貨，滿800元更可免運費。

Outback

  • 推出「全日外賣之選」，總共有12款精選食品俾大家揀，外賣精選食品由$58起
  • 基本會員同尊尚會員分別享有額外全單9折或85折優惠

HABITŪ

  • 全綫HABITŪ table 及HABITŪ caffe外賣自取低至4折

阿久根和牛拉麵屋

  • 即日起至7月31日，只要讚好阿久根和牛拉麵屋Facebook專頁並落單前出示FB Post，即可享拉麵買一送一優惠。

Mr. Steak

  • 外賣自取套餐$45起

一風堂

  • 於各大外送平台（Uber Eats、foodpanda及Deliveroo）訂購一風堂外賣滿$200即享有7折優惠

美心MX

由即日至7月31日，下午5：00後，憑到MX分店惠顧外賣自取或家嚐小菜外賣滿$50，即減 HK$5。

Pokka Cafe

  • 選用外賣自取服務，指定套餐6折，會員更可享55折，每日下午5時30分限量供應。
  • 晚上6時後選用外賣送遞服務，滿350元免派送費；滿100元則收取20元派送費；滿200元則收取10元派送費。

Green Common

  • 於Green Common 、Future bar by Green Common及Kind Kitchen惠顧任何OmniPork及BeyondBurger菜式，單點可享半價。
  • 單點餐飲及套餐可享88折優惠，堂食及外賣自取均可享此優惠。

Pizza Hut

  • 外賣自取單點餐牌有7折優惠！Pizza、小食、飯、意粉及甜品都用得！

丼丼屋

  • 於foodpanda、Ubereats、Deliveroo戶戶送外賣平台訂購外賣有低至7折優惠

賞茶

  • 賞茶黃大仙、樂富、深水埗分店提供全日餐（L1 - L10），外賣自取優惠價$48。

茶木

  • 外賣自取套餐，任選2套餐 $88，任選3套餐 $128
  • 新登記用戶經茶木外賣自取平台訂購滿$100輸入優惠碼「fanfans20」再減$20 
  • 惠顧任何食品都可享買一送一優惠，兩款口味任揀，包括炸皇子乳鴿及撈喜鹽水鴿

PHD

  • 現凡於PHD外賣自取任何單點普通批 / 大批，即可享有8折優惠！加拼小食 / 雞翼 / 意粉 / 飯 （最多2客），亦可同享8折。
  • 由即日起至8月31日，抵食2或3人餐外賣自取$108起，而外送速遞$128起。

土司工坊

  • 土司工坊「2人南洋風味套餐」低至68折，最平每人$44！優惠適用於堂食及外賣。

一幻拉麵

  • 即日起，於一幻拉麵全綫3家分店堂食用餐，點選任何一款拉麵/拌麵，均可享買一送一優惠。此外，一幻拉麵還有全日外賣自取75折優惠，拉麵/拌麵/叉燒飯以及各款美味日式小食，外賣自取一律75折。

麥當勞

  • 使用麥當勞App買滿$120即減$10；晚上6時至12點享$0運費。

一粥麵

  • 特快外賣家常菜系列$76（任選2款）、「$68 外賣炸子雞2人餐」及「$33紅燒原隻豬手
  • 透過Foodpanda買外賣，買滿$100即享8折。

稻香

  • 稻香及稻香超級漁港分店及稻坊荃灣廣場，美孚曼克頓山，元朗馬田路分店的堂食服務時間至下午4時，直至另行通知
  • 12道風味小菜，每款$48起
  • 7月7折- 4/8位套餐，$698起

譚仔雲南米線

每碗米線可以︰

  • 優惠價HK$2加配一杯冷熱飲品，不適用於豆漿、罐裝飲品、特飲及季節飲品
  • 優惠價HK$3加配一款一人小食，四川青椒皮蛋/麻辣豬耳/紅油木耳/紅油青瓜，四款任擇其一

優惠不適用於淨米線、下午茶及學生餐，優惠期至7月31日。

譚仔三哥米線

即日起至8月2日，惠顧三哥米線外賣自取，即可以半價加購一人小食（優惠價$6買青瓜或雲耳 / $9買豬耳或豬脷）。每碗米線 / 薯粉只限換購小食一碟，米線外賣盒將收取$1。

意粉屋

  • 經Deliveroo平台惠顧滿$400可享9折及免運費優惠，優惠期至7月31日。

上海姥姥

  • 經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠
  • 手機點餐外賣自取9折優惠

大家樂

  • 即日起至7月31日，透過foodpanda惠顧任何食品可享8折優惠，並提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款。

米線陣

  • 即日起，晚上6時後惠顧任何2餸米線自由配外賣自取，即可以超值價$10加配大汗豬扒及細青檸薏米水（冷/熱）一客
  • 由7月24日起，透過Deliveroo平台可訂購「夏鮮推廣 - 芫荽皮蛋星班片魚湯米線、鹹檸碧」

太興集團

  • 由7月15日起，全港分店推出中午12：00後時段外賣自取88折優惠，但不適用於機場分店。
  • 即日起至7月31日訂購「太興」外賣送遞，消費滿$150（唔計運費），全單可享9折優惠

牛涮鍋

  • 由7月15日起，只要自攜餐盒到店外賣自取，Mou Mou飯、時短鍋及帶回家系列都低至7折，有6款指定產品更低至6折

牛角

  • 即日起於下午5點後，自攜餐盒到店外賣自取，4人牛角燒肉套餐及2人豚、雞燒肉套餐即享低至6折優惠，其他所有外賣丼及帶回家系列都有低至7折

Oliver’s Super Sandwiches

  • 經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠
  • 晚市指定優惠外賣套餐低至8折
  • 晚市消費外賣自取每惠顧滿$100可享$20折扣，如此類推。

陸陸雞煲火鍋

  • 推出外賣1蚊雞煲（份量半隻）優惠，無論外賣自取或外賣送貨都可享此優惠，優惠期至至8月4日。

KFC

  • 使用外賣服務「好味速遞」，輸入優惠碼享有即減優惠：

「HD-C141」滿$250減$30

「HD-C142」滿$350減$50MouMouClub 牛涮鍋

  • 牛涮鍋所有外賣有75折，4人餐、2人餐及牛肉時短鍋低至6折，4款肉類更有半價優惠，自攜餐具更可享額外95折優惠。

大食代

  • 即日起至31日，經foodpanda訂外賣消費滿$100即享8折。
  • 於OpenRice外賣自取，即享八折優惠，優惠期至8月2日。

宜家家居餐廳

  • 宜家家居餐廳外賣自取85優惠，只適用於宜家家居九龍灣、沙田及荃灣分店之餐廳。優惠只適用於外賣自取。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 消費錦囊

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