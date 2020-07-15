▲ 【加拿大留學】加拿大允留學生境外網上學習 滿足條件畢業後具留加工作資格

受疫情影響，不少留學生或難啟程到目的地留學，要在境外網上學習。加拿大移民部公布一系列針對留學生的新措施，減低疫情對留學生的影響，更確保留學生畢業後擁有在當地工作的權利。

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秋季課程即將開學，惟全球疫情仍未受控，留學生未能入境，不少學校採取網上授課的方式。加拿大移民部部長公布了一系列的新措施，針對報讀秋季課程的留學生，以減輕疫情對他們學業的影響。 新措施 包括：

加快審批經網上申請的留學生學習許可

若留學生已提交學習許可申請，而所就讀課程暫時需在網上學習，他們只要滿足50%課程是在加拿大完成的條件，即仍有資格申請畢業工作許可（post-graduation work permit）

採取兩階段批准程序，若留學生受疫情影響而無法提交申請文件，如指紋、體檢結果、無犯罪證明等，只需提供學校錄取通知及經濟能力證明，即可獲得政府初步批准的學習許可；日後留學生入境加拿大前，要先補交相關文件，才可獲得學生簽證。

在2020年9月15日之前提交學習許可申請，並於今年秋天入學的留學生，將受惠於這些新措施。

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移民部指，留學生為加拿大產生巨大的文化和社會貢獻，並產生了超過210億加元的經濟活動。 去年，超過65萬名留學生在加拿大就讀大學課程，其中有逾5.8萬名成為加拿大永久居民。移民部長Marco Mendicino指， 加拿大重視留學生的貢獻，並會盡一切努力減輕疫情對他們追求夢想的影響。

責任編輯：李瑩

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