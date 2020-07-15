▲ 【社交投資平台】eToro涉無牌經營期貨證券業務 台灣當局︰將移請檢調機關偵辦

「史帝夫和戴夫，都是透過eToro投資金融市場。」相信不少人瀏覽網上影視頻道時都曾看過這個廣告。eToro為近年興起的社交投資（Social Trading）平台，不過，昨日台灣當局指eToro的期貨證券業務屬非法經營，將移請檢調機關偵辦。

eToro沒有期貨經營執照

據台灣多份媒體報道，台灣金管會昨晚宣布，eToro並非台灣合法的證券期貨業者，已經依法移請檢調單位偵辦，呼籲投資者不要參與。

台灣證券期貨局副局長蔡麗玲指，eToro透過網絡行銷吸引投資者投資外國有價證券等金融產品，當地金管會已於去年11月29日發布資訊提醒投資者，eToro並非當地合法的證券期貨營運者。她逐指，eToro在台沒有申請登記證券期貨執照，卻違法經營期貨證券，因此移請檢調機關偵辦。

社交投資功能 投資者可「跟單交易」

eToro於2007年創立，提供超過一千種的金融產品交易，總部位於南塞浦路斯，在香港設有區域辦事處。eToro主打零佣金交易美股，亦有提供加密貨幣交易，另外一個特色是社交投資功能，該平台的投資者可查看、跟蹤和複制平台內的頂級交易員的交易，做到跟單交易。

截至今年5月，eToro全球有註冊用戶超過1,300萬人，其中，台灣用戶在亞太地區佔比約13%。

不過，近日有網民發現，eToro現時不接受香港地區人士申請。

責任編輯︰陳啟昌

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