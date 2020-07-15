▲ 【退休規劃】會計師月入5萬 如何策劃55歲退休大計？

今期讀者Cyrus正值人生最需要拼博的階段，他同時考慮在20年後退休，故希望了解如何能夠建構一個被動入息的模式，屆時便能自給自足，亦希望Alvin能夠評估現時的組合安排是否已經適當。

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對於55歲的退休計劃，Cyrus期望可以發展個人興趣、沒有顧慮地去旅行，還有每月能夠有現值1.5萬至2萬元的入息。Alvin分析指，以2萬元現值計算，Cyrus在55歲時，每年入息按通脹需增加至39.3萬元，如預期壽命到85歲，加上其他假設，他55歲時需要有963萬元才能達到期望入息。

留意未來10年開支

以其目前資產及儲蓄金額估算，他的資產回報率是-0.15%，即是單純儲蓄而沒有任何回報都已經可以達到目標，情況似乎理想，但其實考慮未夠周詳。Alvin認為，Cyrus除了要考慮20年後的需要，也要留意未來10年所需的開支，當中包括照顧父母的支出。

個人開支方面，Cyrus也提到有機會在未來10年結婚生育，當家庭成員人數出現改變，整個人生規劃也會不同，所以現時就要對20年後的事情下結論，評論計劃是否可行並不正確。不過，無論如何，現時他也應該為未來建構一個適合的財富組合。

在應急錢方面，假設讀者現時每月需要花約3.3萬元，即3至6個月的日常支出金額約等同於10萬至20萬元，而現時的資產有120萬元在儲蓄，實在過多，而且當中有80萬元是透過物業加按獲得，將借來的錢用作儲蓄，是不適當的安排。他應考慮如何運用這筆現金製造收益，希望能填補利息支出以外，還能賺取回報。

人壽保障應避免缺口

至於保險保障方面，Cyrus購買了300萬元定期人壽保險，還有一些其他附加保障，似是各樣都有安排，但以預算支出計算卻有不足。以他收入的10%為保費支出計算，針對透過保險作風險管理安排的資金，每年應有約6萬元，現時只有3.1萬元，其保險保障需要增加。從他的人壽保障已能看到缺口，他現時的物業按揭是400萬元，惟其所有人壽保障保額只有300萬元，已有100萬元的保障缺口。

另外，未來父母退休後的照顧開支還未計算在內，他預算到時每月支付5,000元作為父母的零用錢或生活費，一年便要6萬元，若他需要照顧父母20年，就此便需要120萬元，而將來成家立室後，保障額將需要更高。

Cyrus也提到公司的醫療保障不理想，已額外安排了自願醫保的靈活計劃，但在危疾方面，他指有印象現時的個人醫療險中有涵蓋，但不知有多少。Alvin提醒他必須在會談後，盡快檢查相關保險合約，確保保障額足夠，否則「現時不了解，用時不能買」。

雖然他有退休計劃時間表，中短期也未有任何需要動用大額資金的計劃，所以在平穩收益組合中的主要安排，應該是偏向於準備未來退休需要的入息。由於還有一段很長時間才要動用這筆資金，Alvin建議，他可以考慮一些較長年期的定期供款計劃，例如月供股票、基金或一些潛在非保證收益較高的保險儲蓄計劃。

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兩方面管理加按資金

Cyrus現時每月能儲蓄約1.7萬元，再加上強積金供款，每月可儲蓄金額佔入息47%，是非常理想的指標。不過，他同時加按物業增加資金，這做法反而為組合增添問題。他表示，希望等待適當時間投資股票，但按經驗之談，是否適合的投資機會往往要在事後才能知道，萬一在不適當時間買入，需要賠本之餘，還需要支付利息，雙重支出，令到資金的防守性降低。

針對這一筆借來的錢，Cyrus可以考慮分為不同部分管理，假若仍然希望要把握時勢及消息投資，可撥出一半為投機性投資，買入股票或基金，而另一半可用作長期儲蓄，可考慮延期年金和儲蓄型保單等。而其每月的盈餘，亦可以按各佔一半的比例作出月供儲蓄計劃。

【原文刊於第664期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。