  • 32°C
香港時間 : 2020715日 (三) 12:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

移除擔保人　成本愈來愈高

博客 12:27 2020/07/15

分享：

移除擔保人　成本愈來愈高

置業時如果入息不足以通過按揭壓力測試，一般的處理方式是在申請按揭時加入擔保人。為親友的樓按作擔保，其實會影響到擔保人自己未來的按揭申請。為免長期影響親人的置業大計，不少業主一早計劃，未來以轉按移除擔保人，但要留意，此種策略雖然可行，但成本卻愈來愈高。

在一般情況下，為家人的樓按作擔保，並不會影響擔保人本身的日常理財──絕大多數小業主都是因為未能通過壓力測試，而要求家人作擔保。而日常的按揭還款，通常不會要求擔保人分擔。為家人樓按作擔保，正常情況下不會因此多付一分一毫。

擔保人多了一筆潛在債務

但銀行要求按揭加擔保，擔保人確實會因此多了一筆潛在的債務，因為一旦借款人違約斷供，銀行便會向擔保人追收欠債。擔保人的身份，也會紀錄在信貸資料庫中，如果他日擔保人入市買樓，他自己申請按揭時，會有兩個後果：

1. 按揭成數會比標準減一成，例如樓價800萬元物業，不經按保的按揭成數上限本來是6成；如果申請人當中有人就其他樓按作擔保，按樓成數會減至5成。

2. 壓力測試要求收緊至「樓按供款不逾月入4成、加息3厘下供款不逾月入5成」，而且是新居樓按及原有擔保物業樓按一併計算。

由於樓按擔保人的身份會嚴重影響新的按揭申請，一般的處理方式，是借款人在月入增加/原有按揭餘額隨時日減少，自己的收入足以通過壓測之後，以轉按方式，移除擔保人的身份。

轉按成本增影響長期支出

通常來說，只要業主本身的收入足以通過壓測、物業估值沒下跌，申請轉按也不會有甚麼障礙。最大的問題反而是，近一年新批按揭持續上升，業主為了移除擔保人，要有新按利率較舊按為高的心理準備。而現時一般新批H按的鎖息上限是2.5厘，而2、3年前的H按鎖息是2.15厘，轉按時，如果借款額及年期不變，通過壓測的要求也會上升。

以「減少對家人財務影響」考慮，即使新按利率比舊按略高，借款人可能都不得不轉按。但在財務角度考慮，業主卻必須計算此等轉按成本對長期支出的影響。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

最新專欄文章 更多

博客 - 國安法、移民潮與樓市
2020/07/08
國安法、移民潮與樓市
博客 - 舊樓做按揭　有咩要留意？
2020/07/01
舊樓做按揭　有咩要留意？
博客 - 公司轉名入市　講緣份也講資格
2020/06/24
公司轉名入市　講緣份也講資格
博客 - 月底取用H按　按息會貴啲？
2020/06/17
月底取用H按　按息會貴啲？
博客 - 一知半解易生誤會　還息不還本 幫你定害你？
2020/06/10
一知半解易生誤會　還息不還本 幫你定害你？
物業按揭 按揭貸款 按揭保險 H按 轉按 加息 銀行 樓價 物業

下一篇文章

穿西裝有10戒　跟住一定沒出錯（上）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【收息股】自製長糧退休組合必備　精選3隻派息穩健本港收息股
【收息股】自製長糧退休組合必備　精選3隻派息穩健本港收息股
【收息股】收息銀行股　滙豐、恒生、中銀哪隻較佳？
【收息股】收息銀行股　滙豐、恒生、中銀哪隻較佳？
博客 - 點解Whatsapp版嘅HARO仍然係雞肋呢？
點解Whatsapp版嘅HARO仍然係雞肋呢？
博客 - 互聯網券商零佣金又送股票 其實係點樣賺錢營運？
互聯網券商零佣金又送股票 其實係點樣賺錢營運？
Patek Philippe首枚年度新作率先曝光　精鋼藍調Calatrava Ref.6007A-001賀生產大樓落成
Patek Philippe首枚年度新作率先曝光　精鋼藍調Calatrava Ref.6007A-001賀生產大樓落成
【收息股】揀1隻公用股收息　呢隻可考慮
【收息股】揀1隻公用股收息　呢隻可考慮