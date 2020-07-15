▲ 消委會：半年收近170宗外賣平台投訴 飲品杯身品牌與訂購店舖不一

新冠肺炎疫情肆虐，政府收緊防疫措施，全港食肆「晚6朝5」不准堂食，只可提供外賣措施。不少市民減少外出，對外賣點餐平台的需求大增。消委會在過去半年錄得近170宗與外賣點餐平台的投訴，當中包括送餐延誤、遺漏或無法派送等問題。

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飲品杯身品牌與訂購不一

消委會接獲一宗投訴，陳小姐在B外賣點餐平台訂購13杯飲品，送餐後卻發現多杯飲品已傾側及滲漏，而外賣包裝及杯身印着其他品牌，另有幾杯的杯身更沒有印上任何商標。她隨即拍下飲品照片並向B公司投訴，公司聲稱該飲品屬訂單品牌的副綫，並提供資料顯示該副綫品牌的營業地點與訂單上的品牌相同，故B公司只同意退回部分款項及贈送積分。但事主不滿，經過消委會調停，B公司最後同意退回全數款項。

逾時領取餐點 訂單被取消

消委會接獲另一宗投訴，張小姐使用A外賣點餐平台預訂晚餐，並選用外賣自取。惟前往取餐途中，她接到A公司訊息指因逾時未取餐而取消了訂單，她向A公司要求退款，但A公司搬出訂餐條款拒絕退款。張小姐表示，一直以為訂單取餐時間是給予餐廳準備食品及顧客前往取餐的時間指標，若她知道便會預留多點時間前往餐廳。經消委會介入，A公司重申網上訂餐條款客戶可選擇自取時間，並與供應商協定設有20分鐘的寄存時間。若逾時未有領取，餐廳無責任提供訂單貨品，客戶亦不能要求退款。而根據紀錄，事主當天在預定取餐時間半小時後仍未領取食物，而A公司重申根據條款不會退款。消委會轉述A公司的回覆後，張小姐未有要求本會再作跟進。

地址不正確 送餐不成功

徐先生使用C外賣點餐平台，平台按他輸入的區域「荃灣」顯示一系列可派送外賣的餐廳。但是，事主等候1小時30分鐘後，卻接到C公司送餐員來電通知，指事主揀選的餐廳超出送餐員的派送範圍，故不會送餐。事主非常不滿，並向C公司申請退款，惟追討不果。經消委會介入後，C公司發現事主在「送餐地址」一欄只輸入所住區域，在「送餐備忘」一欄則提供屋苑名稱及座數，故送餐員未能掌握實際派送地點，亦因聯絡不上事主而最終未能成功送餐。不過，C公司同意作出一次性特別安排，將全數款項退回並贈送積分予他日後使用。

消委會提醒市民在使用外賣點餐平台，要注意下列事項：

1. 留意服務條款及自取時間限制

消費者使用外賣點餐平台服務前，宜先細閱均服務條款。選擇外賣自取的消費者要特別留意有否訂明自取時限，揀選取餐時間時應衡量與餐廳之距離及交通情況，以免因逾時未取而被取消訂單。若預計未能趕及於限時內取餐，應盡快通知餐廳。

2. 確保送餐地址正確 時刻留意電話

消費者在確認訂單前，須核實有否準確輸入完整送餐地址，並保留訂單截圖。同時，等候送餐期間應時刻留意電話，以便送餐員能適時聯絡。

3. 減少使用外賣餐具

現時不少外賣點餐平台讓客戶選擇是否需要餐具，倘若情況許可，消費者應自備餐具，減少浪費。

責任編輯：曹佩鈞

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