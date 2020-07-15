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【消委會】防菌掛卡效用成疑　含二氧化氯或刺激眼睛及呼吸道

消費錦囊 13:21 2020/07/15

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本港爆發第三波新冠肺炎疫情，除了口罩、酒精搓手液等常備防疫用品外，不少市民亦會使用防菌掛卡，希望能減低受感染的風險。消委會早前抽查市面上14款的防菌掛卡，透過供應商提供的資料，以及綜合消費者及各專家的意見，認為防菌掛卡所聲稱的防菌效用成疑，而產品含有的二氧化氯或會刺激眼睛及呼吸道。

【延伸閱讀】【口罩供應】九巴增加口罩銷售點　每盒50個裝售100元（附銷售地點）

消委會提出7大疑點  產品殺菌效能只稍勝對照

消委會早前抽查市面上14款的防菌掛卡，並向供應商了解有關產品殺菌及防菌效能，根據供應商所提供的資料，以及綜合海外消費者、環境或衛生組織及專家的意見，認為供應商所提供產品具殺菌抗病菌效能的證明十分有限，其功效成疑。

消委會認為防菌掛卡的效能有7大疑點，包括
1. 部分樣本沒有提供有效消除病毒的證明；
2. 供應商提供的殺菌率效能未如聲稱；
3. 部分產品的殺菌效能只稍勝試驗對照；
4. 個別產品殺菌效能試驗條件與實際使用環境差距大；
5. 需用數小時才能達到低二氧化氯水平；
6. 部分樣本有效期欠說服力；
7. 使用限制多。

到底這些防菌掛卡能否有助殺菌？消委會指，有部分產品代理商所提供的試驗報告顯示，產品與試驗對照同樣噴灑含已知濃度的金黃葡萄球菌液體，放置2小時及4小時後，發現產品減少空氣中的微生物幅度達99.95%及99.99%；不過，試驗對照在「自然衰減」下，減幅亦有90%及98%，反映產品的效能只稍勝對照10%及少於2%。

【延伸閱讀】【酒精搓手液】本港爆發第三波新冠疫情　10款通過毒性測試消毒搓手液（附名單）

含二氧化氯 或刺激眼睛及呼吸道

不少產品出產自日本，惟當地行政機關也質疑有關產品的成效。消委會引述日本消費者廳（CAA）於3月發出的新聞稿，指目前為止未有足夠證據支持空間除菌劑（如掛頸款式）可以有效對付新型冠狀病毒，又提醒產品供應商避免作相關陳述。

消委會認為，普遍產品的效能試驗都是在實驗室進行，試驗條件與消費者實際使用的情況差異極大，甚至需要長時間及在局限空間使用，產品才能達到聲稱消毒效果。此外，產品以二氧化氯為有效防菌成分，帶有類似氯氣的刺激氣味，人接觸高濃度的二氧化氯氣體，或可致鼻腔、呼吸道、喉嚨和眼睛出現刺激反應，導致流眼水、咳嗽等。

消委會強調，正確潔手、佩戴口罩及經常清潔環境仍是防疫關鍵，提醒市民不應因使用未經證實效能的防疫用品，而取代已知有效的防疫方法，甚至因而掉以輕心。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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