7-Eleven買熱狗熱捲餅送無糖茶　李圓圓觀塘店黑糖珍珠鮮奶買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：買熱狗熱捲餅送無糖茶

由即日起至7月17日，於7-Eleven買自家品牌7-SIGNATURE熱狗/熱捲餅，即送原萃冷萃金萱烏龍茶/日式深蒸綠茶（無糖）450毫升1枝！

自家品牌7-SIGNATURE熱狗/熱捲餅：

7-SIGNATURE雙色芝士熱狗（$22/件）

7-SIGNATURE火雞腸熱狗（$18/件）

7-SIGNATURE芝士火腿熱捲餅 （$18/件）

7-SIGNATURE香辣肉醬腸仔熱捲餅 （$18/件）

2. 李圓圓：黑糖珍珠鮮奶買一送一

李圓圓觀塘店於今日（7月15日）正式開幕，今日更推出「黑糖珍珠鮮奶」買一送一優惠。

地址：九龍觀塘開源道62號駱駝漆大廈一座地下A2（F）舖（港鐵觀塘站B1出口）

電話：63886778

營業時間：星期一至日 11：30-21：00

3. BreadTalk：免費派肉鬆包

在7月15日、7月22日及7月29日，各BreadTalk分店於下午3時免費派發鬆鬆，每店限量66個。每名顧客限取一個。

分店地址

撰文：hket小編

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