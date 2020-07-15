  • 29°C
香港時間 : 2020715日 (三) 08:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

7-Eleven買熱狗熱捲餅送無糖茶　李圓圓觀塘店黑糖珍珠鮮奶買一送一

消費錦囊 07:00 2020/07/15

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：買熱狗熱捲餅送無糖茶

由即日起至7月17日，於7-Eleven買自家品牌7-SIGNATURE熱狗/熱捲餅，即送原萃冷萃金萱烏龍茶/日式深蒸綠茶（無糖）450毫升1枝！

自家品牌7-SIGNATURE熱狗/熱捲餅：

  • 7-SIGNATURE雙色芝士熱狗（$22/件）
  • 7-SIGNATURE火雞腸熱狗（$18/件）
  • 7-SIGNATURE芝士火腿熱捲餅 （$18/件）
  • 7-SIGNATURE香辣肉醬腸仔熱捲餅 （$18/件）

2. 李圓圓：黑糖珍珠鮮奶買一送一

李圓圓觀塘店於今日（7月15日）正式開幕，今日更推出「黑糖珍珠鮮奶」買一送一優惠。 

地址：九龍觀塘開源道62號駱駝漆大廈一座地下A2（F）舖（港鐵觀塘站B1出口）
電話：63886778
營業時間：星期一至日 11：30-21：00

3. BreadTalk：免費派肉鬆包

在7月15日、7月22日及7月29日，各BreadTalk分店於下午3時免費派發鬆鬆，每店限量66個。每名顧客限取一個。

分店地址

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 天仁茗茶憑Visa卡消費滿$50送$25現金券　用八達通付款滿$300賺$20回贈
2020/07/14
天仁茗茶憑Visa卡消費滿$50送$25現金券　用八達通付款滿$300賺$20回贈
今日優惠精選 - 商務全店中英文圖書低至8折　SHIBUYA109旺角店低至15折
2020/07/13
商務全店中英文圖書低至8折　SHIBUYA109旺角店低至15折
今日優惠精選 - Crostini凍飲$58/2杯　日本城買禮券$300送$50現金優惠券
2020/07/10
Crostini凍飲$58/2杯　日本城買禮券$300送$50現金優惠券
今日優惠精選 - 稻香平日晚市推1蚊鴿優惠　Uber Eats買譚仔滿$50送1碗1餸米綫
2020/07/09
稻香平日晚市推1蚊鴿優惠　Uber Eats買譚仔滿$50送1碗1餸米綫
今日優惠精選 - 鴻福堂藥製龜苓膏買1送1　北角花斑茶社買第二客仙草芋圓飲品享半價
2020/07/08
鴻福堂藥製龜苓膏買1送1　北角花斑茶社買第二客仙草芋圓飲品享半價
著數優惠

下一篇文章

【核酸檢測比較】本港爆發第三波疫情　醫院、醫務中心新冠病毒測試價錢、時間比較
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【口罩供應】九巴增加口罩銷售點　每盒50個裝售100元（附銷售地點）
【口罩供應】九巴增加口罩銷售點　每盒50個裝售100元（附銷售地點）
【政府派錢1萬】仲未收到1萬元？可能係呢3個原因
【政府派錢1萬】仲未收到1萬元？可能係呢3個原因
【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！7大影視串流平台收費比較
【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！7大影視串流平台收費比較