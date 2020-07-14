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唔想人生後悔？傳奇富翁提醒你唔好做呢4件事

理財學堂 19:14 2020/07/14

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唔想人生後悔？傳奇富翁提醒你唔好做呢4件事

人生最後悔做過咩事？傳奇富翁後悔年輕時做過呢4件事。晚上6時後禁堂食，用外賣App有咩優惠？Home Office工作效率急降？近藤麻理惠教你4招將家居變成工作空間。「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1、【富翁的秘密】破產翻身變富翁　傳奇富翁告訴你年輕時最後悔的4件事　第4件事你我都可能正面對

人生最後悔做過咩事？傳奇富翁後悔年輕時做過呢4件事。

2、【外賣優惠】晚上6時後禁堂食　3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）

晚上6時後禁堂食，用外賣App有咩優惠？

3、【Home Office】近藤麻理惠教你4招 將家居變成高效率工作空間

Home Office工作效率急降？近藤麻理惠教你4招將家居變成工作空間。

撰文：hket小編

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