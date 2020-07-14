唔想人生後悔？傳奇富翁提醒你唔好做呢4件事

上一篇文章
【新經濟股】阿里巴巴、騰訊、美團股價回調 ATM仲可唔可以追貨？投資贏家林少陽話你知
人生最後悔做過咩事？傳奇富翁後悔年輕時做過呢4件事。晚上6時後禁堂食，用外賣App有咩優惠？Home Office工作效率急降？近藤麻理惠教你4招將家居變成工作空間。「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。
1、【富翁的秘密】破產翻身變富翁 傳奇富翁告訴你年輕時最後悔的4件事 第4件事你我都可能正面對
人生最後悔做過咩事？傳奇富翁後悔年輕時做過呢4件事。
2、【外賣優惠】晚上6時後禁堂食 3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）
晚上6時後禁堂食，用外賣App有咩優惠？
3、【Home Office】近藤麻理惠教你4招 將家居變成高效率工作空間
Home Office工作效率急降？近藤麻理惠教你4招將家居變成工作空間。
撰文：hket小編
＝＝＝＝＝＝
hket網上書展將於明日開始，優惠總值超訂閱價
身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。
欄名 : 今日理財筆記