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【BNO移民英國】英國物業備受港人追捧 中原：倫敦ZONE2樓價料可升達15%

歐洲 18:59 2020/07/14

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【BNO移民英國】英國物業備受港人追捧 中原：倫敦ZONE2樓價料可升達15% -

英國政府早前宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，最快6年可申請入籍。有業內人士指出，近日有多項利好英國物業市場的政策及消息，英國一手物業持續備受追棒，料未來樓價可望上升。

【延伸閱讀】【BNO移民英國】調查：持BNO港人若移民 逾7成首選英國

BNO擴權消息 帶動英國物業交投

中原移民高級資深董事洪錦生表示，自早前英國宣布BNO擴權方案後，有意購買英國物業的查詢量及成交量都不斷上升，加上近日英國推出刺激經濟措施，其中寬減購買物業印花稅至明年3月31日，亦帶動了英國一手物業交投驟升，而近日長和系在英國打造有如港版「太古城」的大型房地產項目上馬，以及英鎊現滙率低水，都吸引了資金流向英國房地產市場。

【延伸閱讀】【BNO移民英國】英國搵工中英雙語人才吃香 港人識廣東話有優勢？

倫敦ZONE2物業受捧 料未來一年最多升15%

洪錦生指，倫敦ZONE2一帶物業更被追捧，以上周日（7月12日）來港推售、由英國著名發展商ANTHOLOGY發展興建，位於倫敦ZONE2的DEPTFORD FOUNDRY為例，該新盤以現樓連租約發售，開售當日已售出首批推香港單位5成，表現理想，單位成交價介乎43萬英鎊（約417萬港元）至60萬英鎊（約582萬港元）不等，平均呎價約為710英鎊（約6,885港元）。

他預期，該區樓價未來一年內可望有10至15%升幅。再加上，現時英鎊處於低水，未來仍有一定的升值空間，英國物業的投資價值將被看高一綫。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 海外置業

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