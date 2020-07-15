穿西裝有10戒　跟住一定沒出錯（上）

穿西裝，好簡單，有錢就買得到，但穿在身上好不好看又是另一回事。問題是人穿、你又穿，為甚麼有些男士穿得特別好看，而你自己照鏡子時，卻又往往像個「哈比人」似的？

其實購買西裝是一門博大精深的學問，不是大灑金錢購買名牌西裝，就代表你會穿得好看，因為每個西裝品牌都有他自己一套獨門的剪裁技術和版型，再加上不同面料和顏色的配合、款式細節上的變化，可以組合出數千種不同款式和配搭。

不過，以上的都暫且不談，因為基本上穿西裝要穿得好看有必須堅守以下10項戒條，今個星期首先為大家分享以下5項：

▲ 拆除白線和袖口商標。

1）拆除白線和商標

購買了一套新西裝，首先當然是要拆掉裁縫在西裝肩膊上留下的白色虛線和手袖上的品牌商標，大家不要取笑筆者將這個看似大家都會懂得的問題一提再提，因為筆者就真的見過有不少剛入職場的男生忘記拆掉袖口上的品牌商標，他們還以為是款式的一部分呢。

▲ 西裝衫身長度剛蓋肩膊。

2）衫身蓋臀

撇開近年Thom Browne刻意短身的西裝不談，一般西裝長度是剛好蓋著臀部為準，遇上個子不高大的男生，西裝衫身長度可以調較蓋著80%的臀部都可。西裝要穿得好，最講求的是比例，因此，長度的多少重要性絕不不容小覷。

▲ 肩膊剛蓋肩膊。

3）肩墊剛蓋肩膊

要分辨優質的西裝，往往從肩膊的處理上可見一斑。以一件可供上班的formal西裝而言，肩線應該要剛好包裹著肩膀，而shoulder pad不可超過肩線。

▲ 袖口長度應該在虎口對上。

4）袖長虎口對上

傳統上的西裝袖口應該在手掌虎口對上1吋，但隨著西裝剪裁年輕化，現在的西裝袖口長度大都在手腕，配合展露不超過1至2厘米的恤衫袖，所以在選購西裝時，最好穿上一件自己經常穿著的恤衫，從而判斷西裝袖的長度。順帶一提，袖口最前一粒的鈕釦是不須扣上的，這些多出現於高級品牌的西裝身上。

5）不扣最後一粒鈕

無論西裝是兩粒鈕、還是3粒鈕，最後的一粒鈕都不須扣的，扣了會給人呆板感覺。至於孖襟西裝，如果是4粒鈕的就只須扣最頂的一粒便可以，懂得穿西裝的人都會以此為鑑。據說背後的故事來自英國愛德華國王七世，因為他體胖而不扣最後一顆釦，所以人民也漸漸跟隨這個守則。

圖片提供：Giorgio Armani、HUGO BOSS、Ralph Lauren