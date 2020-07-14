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【在家抗疫】小心網購成癮變過度消費　4招教你保住荷包

消費錦囊 17:33 2020/07/14

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【在家抗疫】小心網購成癮變過度消費　5招教你保住荷包

新型冠狀病毒在本港爆發第三波疫情，醫護界呼籲市民減少外出，在家抗疫。不過，在家抗疫容易增加網上購物機會，若定力不夠，容易過度消費。若不想荷包當災，甚至惹來一屁股債，可參考以下4招免過度消費。

1.停一停　諗一諗
2.弄清購物原因
3.勿藉消費減壓
4.按照預算消費

僅23%年輕人 滿意財務狀況

早前香港投資者及理財教育委員會一項研究發現，本港年輕人較易因過度消費而負上債務。由消費習慣入手，不花未來錢，才可避免陷入債務危機。

投委會一項追蹤調查顯示，本港成年人的金融理財知識和能力比4年前提高，但理財行為評分下降，30歲以下人士僅23%表示對個人財務狀況滿意。這與過度消費有關，在職年輕人中，多達35%人的支出曾超出承受能力，亦有32%人承認有負債，更有27%人表示過去一年曾最少一次在繳付信用卡帳單時，只付最低還款額。

消費過度是時下年輕人之間較常見的難題，美國個人財務顧問Kayla Sloan指最常見的5個原因分別為：

1.盲目跟風，為追隨潮流而置個人財務狀況於不顧；

2.多以信用卡消費，尤其是網上購物；

3.忘記為重要事件（如生日及假期）作預算；

4.以購物打發時間，消除無聊感；

5.購物帶來的連鎖效應，令人心理上覺得永遠不夠。

不少人或小覷債務危機，乃至以為破產是小事，「4年後又是一條好漢」。然而破產的影響絕非只是4年，除短期內不能進行高額消費（包括外出旅遊）外，有關紀錄更會伴隨終身，日後求職時有可能被僱主翻查到「人生污點」而影響機遇。

碌卡前諗一諗 有需要才購買

要避免出現此類情況，則需從個人消費習慣做起。Sloan表示，外出購物時看到想要的東西，勿馬上碌卡，而是要先冷靜一兩日，反思自己究竟是否需要購買。消費時亦應盡量用現金，若發現自己較難不碌卡，不妨將信用卡留在家中。

投委會個人理財平台「錢家有道」建議，面對減價貨品時需保持克制，緊記只購買自己需要的東西，購物前宜準備好清單。此外，平時應培養制定收支預算的習慣，若覺得每月預算太緊縮令人難以堅持，可在預算內預留一筆小錢購買心頭好。

善用理財App 分析消費開支

此外，科技亦或可加把力，市面上有多款手機App幫助避免消費過度，例如「Gini」會分析每日最新消費數據，並提供財務報告。「記帳城市」亦以遊戲方式幫助理財，用戶每次消費，則自己的「王國」會因應消費種類出現新的建築物，提醒注意此方面開支，而努力慳錢則會取得相應獎章。

要預防陷入債務危機，除需開源外，更需節流。不花未來錢已是老生常談，要真正做到還需人們時刻保持意識及意志力，理性消費。

【在家抗疫】小心網購成癮變過度消費　4招教你保住荷包

撰文 : 沈帥青

欄名 : 消費錦囊

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