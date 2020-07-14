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【外賣優惠】晚上6時後禁堂食　3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）

消費錦囊 18:51 2020/07/14

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【外賣優惠】晚上6時後禁堂食　3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）

本港新冠肺炎疫情反彈，政府宣布收緊防疫措施，晚上6時後禁止堂食，只可提供外賣服務。如果想買外賣醫肚，邊啲外賣App又有優惠呢？

【延伸閱讀】牛角日本燒肉專門店　外賣/帶回家系列享75折優惠

Deliveroo（戶戶送）

滙豐Red信用卡20元專屬折扣

由即日起至12月31日，以滙豐Red信用卡於Deliveroo簽帳滿180元（不包括運費），每月輸入以下指定優惠碼可享20元折扣，優惠每月最多可享4次，即每月最多享80元折扣。

  • 2020年7月：RED072020
  • 2020年8月：RED082020
  • 2020年9月：RED092020
  • 2020年10月：RED102020
  • 2020年11月：RED112020
  • 2020年12月：RED122020

Mastercard卡25元專屬折扣

由即日至12月31日，首次登記用戶於登記時設定Mastercard卡為付款信用卡，於結帳時輸入「MC2020NEW」，訂單滿100元（不包括運費）即可享20元折扣，最多可享三次。

另外，以Mastercard卡簽帳滿250元（除運費）時，每月輸入以下指定優惠碼可享25元折扣，每月最多可享2次折扣。

  • 2020年7月：MC20JUL
  • 2020年8月：MC20AUG
  • 2020年9月：MC20SEP
  • 2020年10月：MC20OCT
  • 2020年11月：MC20NOV
  • 2020年12月：MC20DEC

戶戶送Plus：7月優惠

  • Baan Thai - 指定餐點7折
  • Greendaze - 全單8折
  • Motobanh - 全單8折
  • NOSH （鰂魚涌） - 全單8折
  • Desiboys - 全單85折
  • Flaming Frango - 全單85折
  • Uncle Padak - 全單85折
  • The Breakfast Cottage - 全單85折
  • The Cottage - 全單85折
  • Panda and Son - 全單85折
  • Fresh Gourmet Bistro - 全單85折
  • Pizzeria Pubblico （中環，灣仔） - 全單85折
  • Posto Pubblico （中環，半山，灣仔） - 全單85折
  • Sake Central - 全單85折
  • Thai On High - 全單85折

foodpanda

中銀持卡人專屬折扣

由即日起至12月16日，foodpanda用戶憑中銀信用卡簽帳滿，並於結帳時輸入「BOCNEW+BOC信用卡首6位數字」（例：BOCNEW123456），可享50元折扣。

新用戶優惠

由即日起至2021年3月31日，foodpanda新用戶輸入優惠碼「TRYUS2020」，訂購滿100元（不包括運費），可扣減30元。

由即日起至今年底，foodpanda新用戶輸入優惠碼「COKE50」，訂購滿100元（不包括運費），可扣減30元。

Uber Eats

DBS持卡人專屬折扣

由即日起至7月31日，以DBS信用卡於Uber Eats單一簽帳淨額滿100元或以上（不包括送餐費），並於結帳時輸入「DBSN50」，可享50元折扣（只適用於新Uber Eats客戶）。

另外，以DBS信用卡單一簽帳淨額滿120元或以上（不包括送餐費），並於結帳時輸入「DBSE30」，可享30元折扣。每個Uber Eats帳號最多可享優惠4次，優惠設12,500個名額限制。

現有用戶優惠

由即日起至7月31日，憑優惠碼「F07HK」於Uber Eats指定餐廳落單，可享3次滿90元免送餐費優惠。

新用戶優惠

由即日起至8月31日，Uber Eats新用戶輸入優惠碼「HKUE」，首單即享5折優惠（最多可獲100元減免）。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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