▲ 【外賣優惠】晚上6時後禁堂食 3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）

本港新冠肺炎疫情反彈，政府宣布收緊防疫措施，晚上6時後禁止堂食，只可提供外賣服務。如果想買外賣醫肚，邊啲外賣App又有優惠呢？

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Deliveroo（戶戶送）

滙豐Red信用卡20元專屬折扣

由即日起至12月31日，以滙豐Red信用卡於Deliveroo簽帳滿180元（不包括運費），每月輸入以下指定優惠碼可享20元折扣，優惠每月最多可享4次，即每月最多享80元折扣。

2020年7月： RED072020

2020年8月： RED082020

2020年9月： RED092020

2020年10月： RED102020

2020年11月： RED112020

2020年12月：RED122020

Mastercard卡25元專屬折扣

由即日至12月31日，首次登記用戶於登記時設定Mastercard卡為付款信用卡，於結帳時輸入「MC2020NEW」，訂單滿100元（不包括運費）即可享20元折扣，最多可享三次。

另外，以Mastercard卡簽帳滿250元（除運費）時，每月輸入以下指定優惠碼可享25元折扣，每月最多可享2次折扣。

2020年7月： MC20JUL

2020年8月： MC20AUG

2020年9月： MC20SEP

2020年10月： MC20OCT

2020年11月： MC20NOV

2020年12月：MC20DEC

戶戶送Plus：7月優惠

Baan Thai - 指定餐點7折

Greendaze - 全單8折

Motobanh - 全單8折

NOSH （鰂魚涌） - 全單8折

Desiboys - 全單85折

Flaming Frango - 全單85折

Uncle Padak - 全單85折

The Breakfast Cottage - 全單85折

The Cottage - 全單85折

Panda and Son - 全單85折

Fresh Gourmet Bistro - 全單85折

Pizzeria Pubblico （中環，灣仔） - 全單85折

Posto Pubblico （中環，半山，灣仔） - 全單85折

Sake Central - 全單85折

Thai On High - 全單85折

foodpanda

中銀持卡人 專屬折扣

由即日起至12月16日，foodpanda用戶憑中銀信用卡簽帳滿，並於結帳時輸入「BOCNEW+BOC信用卡首6位數字」（例：BOCNEW123456），可享50元折扣。

新用戶優惠

由即日起至2021年3月31日，foodpanda新用戶輸入優惠碼「TRYUS2020」，訂購滿100元（不包括運費），可扣減30元。

由即日起至今年底，foodpanda新用戶輸入優惠碼「COKE50」，訂購滿100元（不包括運費），可扣減30元。

Uber Eats

DBS持卡人 專屬折扣

由即日起至7月31日，以DBS信用卡於Uber Eats單一簽帳淨額滿100元或以上（不包括送餐費），並於結帳時輸入「DBSN50」，可享50元折扣（只適用於新Uber Eats客戶）。

另外，以DBS信用卡單一簽帳淨額滿120元或以上（不包括送餐費），並於結帳時輸入「DBSE30」，可享30元折扣。每個Uber Eats帳號最多可享優惠4次，優惠設12,500個名額限制。

現有用戶優惠

由即日起至7月31日，憑優惠碼「F07HK」於Uber Eats指定餐廳落單，可享3次滿90元免送餐費優惠。

新用戶優惠

由即日起至8月31日，Uber Eats新用戶輸入優惠碼「HKUE」，首單即享5折優惠（最多可獲100元減免）。

責任編輯：曹佩鈞

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