▲ 【BNO移民英國】調查：持BNO港人若移民 逾7成首選英國 -

美聯移民顧問聯同美聯環球公布，英國放寬BNO後，港人移民及海外置業意向調查結果，發現逾7成持有BNO的受訪者選擇英國為最理想移民國。

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逾半擬3至10年內離港

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指出，調查共收集近300份問卷。根據調查反映，持有BNO的受訪者當中，有7成受訪者選擇英國為最理想移民國。最多受訪者（54%）表示會於3年至10年內離港並移居海外，反映港人的移民部署較為周詳，仍對移民安排抱審慎態度，並未見「走難式」的移民潮。

因近年不少西方國家的移民政策不斷收緊，鄭氏建議有意移民的港人應及早部署移民計劃。

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指現時樓市利好因素多

此外，美聯環球營業董事（國際房地產）周定國表示，接近8成受訪者指出有興趣於海外置業，但仍未落實買入物業。而當中有意賣入物業的受訪者中，最多人（38%）的置業預算普遍為300萬至500萬港元。

周氏指出，現時有不少樓市利好因素，例如美國推出無上限量化寬鬆措施等。另外，一眾有意於英國置業人士，應及早入市以獲取更優惠價格。現時英鎊滙率由2014年的高位回落近3成。此外，英國亦宣布於2020年7月8日起至2021年3月31日期間，放寬士地印花稅。首置人士凡購入價值等同或低於50萬英鎊，即約490萬港元的自住物業，便毋須繳付3%的印花稅。

作者：梁可昕

責任編輯：黃鑠安

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