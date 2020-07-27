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【禁堂食】足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）

日常開支 12:21 2020/07/27

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足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）

本港第三波新冠肺炎疫情持續，更出面多個街市感染群組個案，政府亦呼籲市民在家防疫，減少去街市購物。有報導指政府或會周三實施全日「禁堂食」令外，亦會限制超市等場地的人流，以減低感染風險。除了連鎖超市外，現時亦有不少網上超市平台可供選擇，更提供多種特色的食材，買滿指定金額可享免運服務。只要網上買餸，安在家中也能滿足日常需要。

【延伸閱讀】牛角日本燒肉專門店　外賣/帶回家系列享75折優惠

Green Common

本港近年掀起素食熱潮，Green Common網店集合全球大熱健康食品、素食食材，如植物奶、未來漢堡、植物豬肉。素食人士即使足不出戶，都可以在家享用美食。

送貨時間：逢星期一至星期五（公眾假期除外）上午10時30至下午6時

免運費門檻：視乎會員等級而定，基本會員購物淨額滿350港元可享免運服務

早晨 Jou Sun

不少人或會擔心在網上購買的食材不夠新鮮，而早晨與50個本地農場及進口商合作，提供數百款農場直送食材，最快在收割後12小時內送到。無論是蔬菜、水果、海鮮、肉類等都可以在早晨平台買到。

送貨時間：星期一至六下午1時至5時，最快翌日送到

免運費門檻：購物滿500港元或以上（一般會員）；購物滿250港元或以上（PLUS會員）

Oisix

居家抗疫都可以品嚐日本味道？Oisix推供多款日本直送食材，包括水果、急凍食品、乳製品等都一應俱全。同時，Oisix提供「Oisix Weekly」服務，會為客人推薦每星期當造商品的配送服務。

送貨時間：逢星期四、六及日早上9時至晚上8時

免運費門檻：根據會員等級及購買物品而定，一般會員購物滿600港元（只有冷藏商品）可免運費

新世界食品公司

除了日本食材之外，本港亦有網上平台提供韓國食材及食品。新世界食品公司本身在尖沙咀設有門市，現時亦設有網上平台方便大家購物，喜歡韓國美食就不能錯過。如果想在家中品嚐韓燒的話，新世界食品亦提供2人份及4人份的韓燒套餐。

送貨時間：新世界送貨：星期一至六（公眾假期除外）；宅急便送貨：星期一至日（公眾假期除外）

免運費門檻：購物滿500港元或以上（新世界送貨服務）

責任編輯：曹佩鈞

==========

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欄名 : 生活理財

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