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杜大偉投資有道擁兩層樓　善用藝人優勢創出5間火鍋店

理財學堂 17:20 2020/07/14

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憑《開心速遞》飾演「細楊生」Peter而入屋的杜大偉，早前在《18年後的終極告白》飾演Tiger，亦有突破演技的表現。做藝人以外，他亦擅將藝人優勢化成生意投資，曾先後經營兒童教育及火鍋食店，自認投資取向保守，坦言只識買樓來累積財富。

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自認保守只識投資物業

杜大偉是1997年無綫藝員訓練班畢業生，早年曾主持《至NET小人類》和《放學I C U》，開始了其藝員生涯。他指做兒童節目主持，除了可鍛練演出經驗，且因演出時間固定，每周演出7日而經常「爆騷」，令收入亦大增，高峰期年薪可近50萬元。

他稱正因當時收入穩定，其置業之路也由20多年前開始。「因為父母指將來成家立室，需要有地方住，當儲到首期，便聽從父母意見去抽居屋。」後來杜大偉結婚，再在大圍買私樓作為愛巢，居屋則留給父母住。

藝人收入不穩 努力做生意開源

入行逾20年的杜大偉，深明做藝人收入不穩定，故很早便希望透過做生意來開源。「藝人的知名度是一個優勢，如當年做兒童節目時，便跟朋友合資兒童教育中心；近年則夥同表哥一同搞食肆，不經意做了5年，生意亦漸上軌道。」他憑5萬元投資，短短5年內已開了7間火鍋店，雖然近期受疫情影響生意，已結束兩間分店，但他有信心可以捱過疫境。

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鍾情投資物業 有意海外置業

投資方面，杜大偉自言屬保守，從沒買過股票，現擁兩層樓的他，體會到物業最能累積財富，故未來亦希望多作這方面投資。「自己不是好多資金，且覺得香港樓市近兩年升幅不大，怕入市會摸頂，故近年開始對海外置業有興趣，熱門地如泰國、星馬等，有許多當地措施、政策等，都要多問問別人意見。」

作者：陳家昌

責任編輯：鄺素媚、李瑩

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欄名 : 理財Star Talk

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