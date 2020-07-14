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【新經濟股】阿里巴巴、騰訊、美團股價回調　ATM仲可唔可以追貨？投資贏家林少陽話你知

理財學堂 19:35 2020/07/14

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以立投資林少陽話你知 ATM仲可唔可以追貨？

新經濟股是市場投資主題之一，科網股如阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）及美團（03690）成為不少資金追捧對象，牽動港股升或跌。阿里股價、騰訊股價、美團股價今日分別回調，到底是唞唞氣，還是上升乏力？

阿里遇夾擊 3亮點突圍

有「股神徒弟」外號的以立投資董事總經理林少陽（Vincent）認為，阿里巴巴及騰訊現時估值仍未偏離歷史平均值，當中阿里巴巴更稍為「低水」，這是由於淘寶的網購業務正受到京東 （09618） 及拼多多（美︰PDD）的夾擊。

林少陽認為，阿里巴巴股價落後其他新經濟股，但仍有投資者願意買入，有以下3個原因：

1. 阿里巴巴旗下負責金融科技業務的螞蟻金服傳將上市；

2. 市場憧憬阿里巴巴染藍，甚至是被納入到計劃成立的「港版納指」，屆時會出現被動買盤追入；

3. 阿里巴巴的雲計算業務是中國市場的「Number 1」，遠遠拋離騰訊，現時該業務尚未實現盈利，但甚具前景。

ATM心水排名：TAM

至於另一科網巨頭騰訊，林少陽指出，騰訊市盈率逾40倍，但相比過往最高的60倍市盈率，現時仍未算貴。另一新經濟股美團升幅驚人，市值已超萬億港元，但盈利能力仍未及騰訊和阿里巴巴，他預計上升空間有限。若要將ATM排序，林傾向TAM，即騰訊、再到阿里巴巴及美團。

汽車股有睇頭 吉利秤先

除了新經濟股，近日開車的汽車股中，林少陽較看好吉利（00175）、比亞迪（01211）及長汽 （02333） ，他相信龍頭吉利有較大機會跑出，因吉利除有自主品牌外，旗下還有富豪汽車（Volvo）作技術支援，在成本及競爭方面有優勢。

【林少陽點睇環球股市及港股？按此

【林少陽足本影片訪問︰按此

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 理財學堂

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