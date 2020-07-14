【港股後市】恒指二萬六止步？專家林少陽為港股後市把脈

▲ 恒指點解升唔起？ 以立投資林少陽拆解當中原因

港股踏入下半年，在資金湧入帶動下，大市成交暢旺。然而，恒指上衝26000點水平後，力度略為減弱，恒指今日回落至25500點之下。到底港股後市走勢如何？有貨無貨點算好？以立投資董事總經理林少陽（Vincent）為你分析港股走勢。

價升追貨？先了解行業前景

美股納指年初至今升勢領升全球，林少陽指，第三季後個別指數有機會追落後，但升勢未必全面；以港股為例，暫時升勢主要集中在較不受疫情影響的科網股，然而這些股份並未納入恒指成分股；他又補充，部分舊經濟股如銀行、券商股於7月初曾見反彈，但不足一星期就出現獲利回吐，林少陽認為該些股份行業前景仍未明朗。

他叮囑投資者見價升就追貨宜小心為上，宜留意一下該些股份的行業前景。

恒指重大變革成推動力？

恒指能否追落後，林少陽指要視乎之後恒指成份股有否重大變革。如果恒指公司計劃推出「港版納指」，料可為投資者提供另一個重要途徑，去投資科網股板塊。假如恒指公司將恒指成分股中的舊經濟股的比重減低，納入同股不同權或第二上市的科網股，相信恒指會有力再創歷史新高。

預料A股「瘋牛」不再來

市場關注A股會否再出現「瘋牛」情況，林少陽指出，現時兩融餘額雖突破1萬億元人民幣，但只及2015年最高峰時的一半，加上A股的總市值較2015年時大，他認為現時A股仍未算「爆煲」水平；又相信如A股「失控」，內地當局會有行政措施應對。林少陽相信A股不會出現2015年時的「瘋牛」後斬倉潮的情況。

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責任編輯︰陳啟昌

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