▲ 【移居馬來西亞】吳岱融投資物業致富 移居大馬租5千呎豪宅享半退休生活 -

吳岱融今年已登六，依然有型有款，近年跟太太鍾淑慧移居大馬，租住5,000呎豪宅過半退休生活。近半年，他留港趕拍TVB新劇《BB大晒》，因疫情影響而未能返大馬。靠買樓累積財富的他坦言現階段沒過在港置業。

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租大馬5,000呎豪宅 享受半退休生活

「不一定要有自己樓才叫人生（勝利組），也可像我們放眼海外，尋找理想生活。」吳岱融跟鍾淑慧於1995年結婚，育有一子正於新加坡讀書和居住。他倆結婚25年，自言喜歡四處住，搬家次數不下40次，由內地、新加坡到泰國都曾住過，現時就租住大馬檳城豪宅區約5,000呎臨海單位。

▲ 吳岱融居於大馬豪宅，面向無敵海景。（受訪者提供）

這所大宅位處大廈中層，附有4間大套房、偌大客飯廳，以及一望無際海景大露台，月租僅約17,000元，絕對是不少港人的dream house，難怪吳岱融笑言自己半退休，每年只工作4、5個月，其餘時間便享受人生。

吳岱融夫婦現時正申請大馬第二家園計劃，他自言仍屬觀摩階段，並不心急入市。為何鍾情住大馬？吳岱融理由很直接，就是「平靚正」！「香港樓價已公認位列世界頂尖，在香港萬多元租金，只能租幾百呎樓，在大馬卻可以住幾千呎，還要是豪宅地段。而且大馬地方夠大，相對環境便不擠迫，物價又較低，生活壓力也不大。」

買樓首要考慮自住 曾投資內地物業獲利

對投資物業頗有心得的吳岱融，早年曾持有港島堅道及新界的村屋，後來都獲利賣掉。自言買樓要求是先考慮自住，再看投資價值。「首先要自己住得舒服，物業升值當然好，否則至少也賺了租金。我住過村屋，因為地方大，後來因要到內地工作，才賣掉套現。」

吳岱融曾長時間留在內地拍戲，自稱誤打誤撞趕上了內地置業熱。「20多年前，番禺的樓只是幾十萬一間，故為自己和家人着想都買了，後來升到幾百萬，算是十分幸運。」自從賣掉內地物業之後，吳岱融夫婦就放眼海外，享受在不同地方居住的樂趣。對投資心得，他自言不懂股票，賺到的錢都放在磚頭。

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作者：陳家昌

責任編輯：鄺素媚、李瑩

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