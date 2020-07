▲ 【Home Office】近藤麻理惠教你4招 將家居變成高效率工作空間 -

本港爆發第三波新冠肺炎疫情,不少公司重啟在家辦工(Home Office,Work from Home)的防疫措施。工作環境的轉變,或會降低打工仔的工作效率。怎樣可將家居改變成合適工作的空間?日本收納女王近藤麻理惠(Marie Kondo)教你用以下4個方法,由工作空間着手,提升在家工作的效率。

近藤麻理惠是日本專業整理師及作家,她有自成一套的家居收納方法而廣為人知,早前因為Netflix真人騷節目《怦然心動的人生整理魔法》(Tidying Up with Marie Kondo)而爆紅。她與 萊斯大學商學院教授Scott Sonenshein共同撰寫的 新書《 Joy at Work: Organizing Your Professional Life 》中指,整理工作場所能激發工作中的喜悅 ,有助我們變得更有條理,並取得更好的工作成效。

如何將舒適的家居轉變成合適工作的空間?近藤麻理惠早前接受CNBC的訪問,分享了以下4個方法。

1、「轉換模式」儀式

疫情期間,全球各地的打工仔需要長時間在家工作,近藤指,人必須在工作和個人生活之間劃清界限。因此, 她建議在家工作時在開始工作之前,做一些儀式或活動,標誌工作的開始。例如 近藤自己就會早上會使用音叉及精油,向身體發出轉換模式的信號。

此外,在家工作不免會有其他家人, 在開始工作之前,她會與兩個孩子進行溝通,讓他們了解自己要開始工作。即使 孩子們會偶爾大聲敲房門,並會試圖打開門,但他們知道這裡有一條界綫,他們要稍等片刻,才能得到回應。

2、保持工作環境整潔

近藤建議人們在開始工作前,要先確定哪些用品能有助你提升工作效率,並指定一個工作位置,將與工作無關的物件移走,以免被分散注意力。根據《哈佛商業評論》(Harvard Business Review)的研究,改善工作環境的混亂狀況,不僅可以減輕壓力和焦慮,還可以幫助人更集中處理資訊,從而提高工作效率。

近藤補充指,清理好工作空間後,應將擺放一件能為你帶來快樂的物件,例如是擺設等。她指出,她會在辦工桌上放水晶或裝有鮮花的小花瓶,認為保持一個平靜而整潔的環境是增強工作效率的關鍵。

3、將工作所需用品放置箱裡

不少人在家工作時,因為工作與生活沒有清晰的界線,而花更多時間在工作上。近藤建議,如果你沒有固定的工作空間,可將工作所需用品放置在一個便攜式的箱子或籃子內,以便在休息或用餐時,可將工作用品移到視線之外,以免被工作打擾。

她指出,用一個指定的盒子擺放物件,有助更輕鬆及整齊地收拾物件,當需要時能更容易找到它們。

4、預留休息或「停機」時間

為免因在家工作而忘記了休息,近藤指,應在工作時間內騰出時間來小休。她認為,人們可短暫地關閉手機的通知,或是外出散步,讓大腦有休息的時間,保持創造力及敏銳。根據《今日心理學》的研究,在工作時騰出時間休息,可保持身心健康,防止疲勞並恢復實現目標的動力。

對於很多人而言,在家工作並不是一件容易的事,但近藤指,最重要的是要建立一個無論是在工作或生活時,都能支持你的空間。透過整理生活空間,能夠讓你與真正想做的事保持聯繫,並找出需要改變的地方,環境中找到更多的快樂。

