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瑞銀：75%富裕投資者料生活將永遠改變

理財學堂 14:00 2020/07/14

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瑞銀：75%富裕投資者料生活將永遠改變

瑞銀財富管理發布最新的《瑞銀投資者觀察》調查顯示，全球75%的富裕投資者均認為人們的生活將永遠改變。同時顯示，在疫情期間，83%的投資者均希望從財務顧問身上獲得較平日更多的理財指引。

【延伸閱讀】【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情　打工仔或要改寫4大退休理財的守則

調查於今年5月訪問了來自全球15個市場的逾3,750名投資者，結果顯示受訪者已有計劃調整疫情過後的生活方式。有7成受訪者在日後會減少旅遊和前往辦公室工作，一半受訪者有意搬到更鄰近家人的地方。此外，有46%的受訪者或會捨棄城市而搬往人口較少的地區，88%的受訪者表示保持身體健康是他們的首要關注。

逾半投資者憂需延遲退休計劃

另外，67%的投資者表示疫情影響了他們對自己財富的看法。有56%的受訪者擔心自己的儲蓄不足以應付另一次疫情，而有58%的受訪者擔心需要延遲退休，才能彌補是次疫情的財務損失；同時，60%的受訪者擔心若自己不幸患病，會成為家庭的經濟負累；另有54%的受訪者擔心未有足夠金錢留給下一代。

疫情對千禧一代影響最大

研究發現，70%的富裕投資者表示財務狀況受到疫情影響，亦令他們擔心沒有足夠的流動資金去抵禦下一波疫情。年齡介於25至39歲的千禧一代投資者感受到的財務影響最大，並預計會需要延後退休以彌補損失的退休金，並擔心失去工作和收入。有73%的投資者感到自己的財務狀況被疫情影響，74%認為疫情扭轉了他們對個人財富的看法。

然而，千禧世代亦最深切體會到自己的財富可發揮良性作用。有約三分之一的千禧一代向親友提供了更多的財務支援。另外有69%的千禧世代投資者對可持續投資產生興趣，60%的人則因為疫情而參與慈善活動。

責任編輯：曹佩鈞

==========

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欄名 : 理財快訊

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