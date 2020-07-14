▲ 【口罩供應】九巴增加口罩銷售點 每盒50個裝售100元（附銷售地點） -

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，九巴公布增加口罩銷售點，即日起於九巴客戶服務中心、美孚曼坊商場及九巴美孚總部，均可購買售價100元的50個裝口罩或每包20元的10個裝口罩，每人每次最多可以買100個口罩。

九巴指，為方便上班乘客可買到口罩，即日起沙田市中心，屯門市中心及尖沙咀顧客服務中心，會提早於早上7時30分開放。此外，紅隧顧客服務中心、屯門轉車站（出九龍方向）於早上7時30分至9時均有職員協助乘客購買口罩。

【延伸閱讀】【口罩供應】家港口罩限時減價 $100/30個獨立包裝口罩（附購買詳情）

銷售點

尖沙咀天星碼頭巴士總站顧客服務中心

沙田市中心巴士總站顧客服務中心

屯門市中心巴士總站顧客服務中心

開放時間：每日上午11時至下午2時；下午3時至晚上8時

屯門公路轉車站顧客服務中心

開放時間：每日下午2時至晚上8時



美孚九巴總部（荔枝角寶輪街9號）

開放時間：每日24小時營業

美孚曼克頓山曼坊商場Shop1933

開放時間：星期一至五，上午11時至下午6時，公眾假期除外

口罩自動售賣機：

紅磡海底隧道收費廣場（往港島方向）

屯門公路轉車站（往屯門方向）

屯門公路轉車站（往九龍方向）

據九巴早前公布自家製的口罩規格如下：

三層外科成人口罩

17.5厘米 X 9.5厘米

細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95%

過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布

三層物料有效阻隔飛沫和細菌

不含人造玻璃纖維及合成乳膠

符合ISO14644-1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產

香港製造

責任編輯：李瑩



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