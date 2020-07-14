【口罩供應】九巴增加口罩銷售點　每盒50個裝售100元（附銷售地點）

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【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！7大影視串流平台收費比較
本港爆發第三波新冠肺炎疫情，九巴公布增加口罩銷售點，即日起於九巴客戶服務中心、美孚曼坊商場及九巴美孚總部，均可購買售價100元的50個裝口罩或每包20元的10個裝口罩，每人每次最多可以買100個口罩。
九巴指，為方便上班乘客可買到口罩，即日起沙田市中心，屯門市中心及尖沙咀顧客服務中心，會提早於早上7時30分開放。此外，紅隧顧客服務中心、屯門轉車站（出九龍方向）於早上7時30分至9時均有職員協助乘客購買口罩。
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銷售點
開放時間：每日上午11時至下午2時；下午3時至晚上8時
屯門公路轉車站顧客服務中心
開放時間：每日下午2時至晚上8時
美孚九巴總部（荔枝角寶輪街9號）
開放時間：每日24小時營業
美孚曼克頓山曼坊商場Shop1933
開放時間：星期一至五，上午11時至下午6時，公眾假期除外
口罩自動售賣機：
據九巴早前公布自家製的口罩規格如下：
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊