Patek Philippe首枚年度新作率先曝光　精鋼藍調Calatrava Ref.6007A-001賀生產大樓落成

「望穿秋水」4個字，可以用來形容大家對Patek Philippe本年度新錶的期待。由於品牌今年決定退出BaselWorld錶展，加上疫情關係更隨即宣布延遲新錶發布，叫大家一等再等。終於，Patek Philippe首款新錶登場了，是為慶祝品牌全新製錶大樓落成而推出的紀念作，灰藍色系的精鋼Calatrava編號6007A-001，總算可讓大家暫時止止渴。

▲ 大樓亦牽涉了不少尖端技術，符合日內瓦州能源法例下的「高能源效能」標準。（官方圖片）

製錶廠是每個腕錶品牌的命脈，Patek Philippe位於瑞士日內瓦普萊萊烏特（Plan-les-Ouates）的製錶工作坊於1996年開幕以來，便一直帶領着品牌走到今天，肩負着傳承、創新、發展的重要使命。

2015年，品牌希望把旗下設於日內瓦廠房以外的工作室集中起來，同時為應付腕錶愈來愈複雜的生產程序，亦為日後提升產量而作好準備，於是決定在現有工作坊地點興建新一幢的生產大樓，花了4年時間，直至去年大樓終落成啟用。

▲ 全新生產大樓合共10層，當中4層是地下樓層。大型玻璃窗與沿大樓正面的白色混凝土通道，加入古銅色紐約風格防火梯，綫條簡潔俐落，實而不華。（官方圖片）

生產大樓樓高10層，斥資6億瑞士法郎建造而成，採用現代建築風格，而外牆的大型玻璃窗為確保引入足夠日光，內裏分為多個區域，包括生產和機芯部件人手加工部門、古董時計復修部門、研究與發展部門，還有供稀有手工藝專才及員工培訓的地方等等，由此可見品牌未來的發展方向。

灰藍優雅格調

而為慶祝新大樓的落成，Patek Philippe推出一款獨特的Calatrava編號6007A-001限量版腕錶以作紀念。腕錶直徑40毫米，運動味道較一般Calatrava強烈，首先是材質方面，是品牌甚少使用的精鋼錶殼，亦是Calatrava系列旗下的第二個精鋼款式。

▲ Calatrava編號6007A-001紀念腕錶，提供大三針加日曆功能，灰藍色調錶面，中央展現「碳纖風格」紋理，在光綫的照射下效果更見突出。（官方圖片）

灰藍色錶盤中央展現「碳纖風格」紋理，時數環上以三角標記組成路軌分鐘刻度。搭載324 S C自動機芯，提供大三針加日曆功能。配以造了浮凸紋理的小牛皮錶帶，綴以白色縫綫，顏色與質感和錶面中央都襯到絕。

▲ 採用精鋼錶殼，錶身亦相當纖薄，整體厚度只有10.34毫米。（官方圖片）

▲ 寶石玻璃錶殼底蓋，表面印有卡勒卓華十字星圖案，並刻上「New Manufacture 2019」字樣。（官方圖片）

▲ 小牛皮錶帶表面浮凸有致及展現織物圖案，綴以白色縫綫，由人手縫製。（官方圖片）

玻璃錶殼底蓋表面印有卡勒卓華十字星圖案及「New Manufacture 2019」字樣。大家是否看到心癢癢？不過紀念腕錶只全球限量推出1,000枚，想據為己有似乎有點難度。

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