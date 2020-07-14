天仁茗茶憑Visa卡消費滿$50送$25現金券　用八達通付款滿$300賺$20回贈

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 天仁茗茶：憑Visa卡消費滿$50可獲贈$25現金券

由即日起至8月4日，憑Visa卡於優惠期內之逢 星期二 在天仁茗茶香港指定分店以Visa使用手機付款（Apple Pay， Google Pay 或Samsung Pay）滿50港元可獲贈天仁茗茶25港元現金券。

優惠不適用於香港國際機場、山頂、一田、誠品、UNY及Lab Concept之天仁茗茶香港分店。

優惠詳情

2. 八達通：於實體零售商店以八達通付款滿$300賺$20

由即日起至9月12日，於實體零售商店以八達通付款每次購物滿$300或以上，每個已登記的O！ ePay賬戶，可享$20回贈。於優惠期內，最多可賺$100回贈。

登記網站及優惠詳情

3. 7-Eleven：熱賣點買早餐/常餐免費升級特飲

由即日起至7月24日，憑電子優惠券到7-Eleven熱賣點買早餐/常餐1份，可以免費升級雪碧x鮮檸特飲。

銷售店舖地址

撰文：hket小編

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