  • 29°C
香港時間 : 2020714日 (二) 07:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

天仁茗茶憑Visa卡消費滿$50送$25現金券　用八達通付款滿$300賺$20回贈

消費錦囊 07:00 2020/07/14

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 天仁茗茶：憑Visa卡消費滿$50可獲贈$25現金券

由即日起至8月4日，憑Visa卡於優惠期內之逢星期二在天仁茗茶香港指定分店以Visa使用手機付款（Apple Pay， Google Pay 或Samsung Pay）滿50港元可獲贈天仁茗茶25港元現金券。

優惠不適用於香港國際機場、山頂、一田、誠品、UNY及Lab Concept之天仁茗茶香港分店。

優惠詳情

2. 八達通：於實體零售商店以八達通付款滿$300賺$20

由即日起至9月12日，於實體零售商店以八達通付款每次購物滿$300或以上，每個已登記的O！ ePay賬戶，可享$20回贈。於優惠期內，最多可賺$100回贈。

登記網站及優惠詳情

3. 7-Eleven：熱賣點買早餐/常餐免費升級特飲

由即日起至7月24日，憑電子優惠券到7-Eleven熱賣點買早餐/常餐1份，可以免費升級雪碧x鮮檸特飲。

銷售店舖地址

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

 

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 商務全店中英文圖書低至8折　SHIBUYA109旺角店低至15折
2020/07/13
商務全店中英文圖書低至8折　SHIBUYA109旺角店低至15折
今日優惠精選 - Crostini凍飲$58/2杯　日本城買禮券$300送$50現金優惠券
2020/07/10
Crostini凍飲$58/2杯　日本城買禮券$300送$50現金優惠券
今日優惠精選 - 稻香平日晚市推1蚊鴿優惠　Uber Eats買譚仔滿$50送1碗1餸米綫
2020/07/09
稻香平日晚市推1蚊鴿優惠　Uber Eats買譚仔滿$50送1碗1餸米綫
今日優惠精選 - 鴻福堂藥製龜苓膏買1送1　北角花斑茶社買第二客仙草芋圓飲品享半價
2020/07/08
鴻福堂藥製龜苓膏買1送1　北角花斑茶社買第二客仙草芋圓飲品享半價
今日優惠精選 - 日牛/牛八任何放題2人同行1人半價　一粥麵「鮮蝦雲吞麵」+$1紅豆冰兼送免費奶茶券
2020/07/07
日牛/牛八任何放題2人同行1人半價　一粥麵「鮮蝦雲吞麵」+$1紅豆冰兼送免費奶茶券
著數優惠

下一篇文章

【口罩供應】家港口罩限時減價　$100/30個獨立包裝口罩（附購買詳情）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】家港口罩限時減價　$100/30個獨立包裝口罩（附購買詳情）
【口罩供應】家港口罩限時減價　$100/30個獨立包裝口罩（附購買詳情）
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【自助餐優惠】260蚊任食生蠔海鮮！推薦3間酒店自助餐
【自助餐優惠】260蚊任食生蠔海鮮！推薦3間酒店自助餐