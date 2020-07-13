▲ 互聯網券商零佣金又送股票 其實係點樣賺錢營運？

近期港股持續反彈，更出現一輪「牛氣」行情，喺條街又多咗聽到有散戶講股了，當然喇，喺「牛宴」時唔賺，幾時賺呀？券商當然亦識做，落本宣傳把握機會搶客喇。當中最注目嘅就係富途證券，喺多個渠道大肆宣傳，更標榜一世免佣，兼送股份，驟眼望好吸引啫。

零佣戰爭

零佣交易係香港唔算係新鮮事，本地券商一通證券喺多年前已推出相關服務，係到近年，先後有互聯網券商富途證券、8 Securities（現更名為SoFi Hong Kong）、華盛證券、友信智投加入戰場。當中以富途證券聲勢浩大，不斷「燒錢」搶市佔率。從Google Trend可見，富途證券嘅網絡關注度比其他互聯網券商為高。

互聯網券商以低買賣成本殺出血路，並以金融科技為輔助，向用戶提供服務，佢哋不設分行，或僅有小量分行，亦不提供經紀落盤服務，想開戶或買賣？就用佢哋個手機APP或網上系統做喇。所以，佢哋將傳統券商涉及到嘅營運開支減到最少，繼而將開支投入到開發新服務、改良金融科技服務、宣傳產品等。

互聯網券商如何賺錢？

好多人會問，互聯網券商收咁平，甚至係推零佣金服務，點營運呀，會唔會執㗎？首先，𠵱家互聯網券商唔再係依賴佣金生存，睇返喺美國上市的富途證券，截至今年3月31日的首季未經審計財報，佣金及手續費收入為2.99億港元，利息收入為1.44億港元，扣除成本、開支及稅務後，首季淨利潤為1.54億港元。

▲ 富途證券近期展開宣傳攻勢。

再睇返美國case，嘉信理財（Charles Schwab）係美國最大的互聯網券商，喺去年10月宣布推出免佣服務，再睇返截至今年3月31日的首季未經審計財報，淨利息收入為15.72億美元（約122億港元），資產管理及行政費為8.27億美元（約64.09億港元），而交易收入僅為1.88億美元（約14.57億港元），扣除成本、開支及稅務後，首季淨利潤為7.95億美元（約61.23億港元）。

▲ 嘉信理財（Charles Schwab）係美國最大的互聯網券商

積臣搵咁多資料，其實想講喺科網年代，券商賺你錢仲有好多方法，包括孖展戶口利息、買賣衍生工具的佣金、系統使用費或月費、外滙兌換差價、代收股息費、抽新股手續費等等。友信證券董事洪桃李曾表示，佣金並非公司主要收入，相信公司利用人工智能、大數據等金融科技技術吸引較多嘅用戶，增值服務會係收入嘅關鍵。

零佣成新標準

另外，打價格戰（積臣通俗啲稱之為「以本傷人」），搶市佔，已成為現今商業策略，令客戶對其產品產生依賴性，客戶嘅黏性高，咁券商就可以「為所欲為」喇。當客戶數量足夠時，收入大於支出，便能賺取利潤。

券商零佣金嘅影響可大可少，當零佣金成為新標準，傳統銀行及非零佣券商就要面臨大量客戶流失嘅情況。銀行背景雄厚，而且有一班黏性高的客戶，因為畀人感覺係「穩陣」，就未必太過傷，但中小型券商就難講了，一係佢哋跟打格價戰，又或係睇住證券投資業務客戶空間減小，甚至乎放棄做散戶生意，專注做高端客戶。

留意額外收費

最後，散戶當然選一間收費低嘅比較好，但亦唔好迷信晒廣告內容，例如所謂免佣金，因為券商可能係會收取月費或平台費等費用，所以散戶記得要格一格價、貨比三家。

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【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。