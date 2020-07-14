【富翁的秘密】破產翻身變富翁　傳奇富翁告訴你年輕時最後悔的4件事　第4件事你我都可能正面對

美國傳奇人物格蘭特•卡爾多（Grant Cardone），由破產人士搖身一變成為百萬富翁，更不時出書分享致富之道。雖然年過60歲，他亦不時檢討自己的缺點並改進。他在CNBC撰文分享，指自己20歲的時候浪費不少時間及金錢在沒用的事情上，希望年輕人可以引以為鑑，避免重蹈覆轍。

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1. 毒品和酒精

卡爾多認為「學習不會因為大專畢業而停止」，可惜年少的他並不懂得這個道理。高中畢業後，卡爾多沉迷毒品和酒精，甚至上癮。他認為當時應該把金錢放在發展新技能、學習知識及建立人際關係上。

卡爾多指，在現實社會中，如果你沒有合適的技能來跟上市場發展的步伐，大學學位也沒有用。只有投資自己會令你變得更有價值，並增加你的賺錢能力。直到25歲的時候，卡爾多將僅有的3,000美元用在語音課程，學習銷售技巧。他坦言，自己成功的原因是靠全力以赴。

2. 旅行

加拿大知名企業家Kevin O’Leary曾經說過「選擇Gap Year（空檔年）去旅行是一個錯誤的想法」，而卡爾多亦非常認同。在創業初期時，他亦花太多時間休息，令他差點與社會脫節，亦試過就算無錢也要外遊享樂。

不少千禧一代身處類似處境。他們有旅行的衝動，因為他們相信放假會幫助他們找到工作上缺少的「東西」。

但卡爾多解釋，自己並不是叫大家永遠不要休息，而是不要將時間漫無目的地花掉。他表示，當你找到工作的目的後，你會發現旅行計劃可以擱置。

3. 偷懶

當你年輕的時候，很容易會懶惰且毫無內疚之心。富翁及成功人士當然會好好休息，但不會偷懶。

卡爾多其中一個遺憾就是自己沒有好好善用每日的時間，他後悔當他應該訂立目標並弄清楚如何實現時，卻容許自己滿足偷懶的心態，否則，他應該會更快地賺到第一個100萬元。

4. 在工作上安於現狀

卡爾多表示，在20多歲的時候，自己浪費了一半時間在低薪工作上，這些工作沒有令他成長及拓展一些有用的新技能。不過，他並不是指低薪工作不好，有時候你需要由低做起。但是，滿足現狀而缺乏動力，你則不會成功。

卡爾多曾經在麥當勞工作，時薪7美元，對他來說，這是一個簡單的方法賺取收入，但對他的一位同事來說，卻是學習如何經營一盤生意。因此，知道「為甚麼」是非常重要，卡爾多甘於僅為賺取收入而打工，浪費了為自己事業打併的時間，但他的同事卻很清楚自己的方向。因為當你知道自己「為甚麼」要做一件事情，就不會浪費時間。

卡爾多指，你應該不斷問自己，「如何可以賺取更多收入」。這或許意味着要求升職、轉工等，但往往不會是安於現狀。

責任編輯：曹佩鈞

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