▲ 【可持續投資】新冠肺炎疫情改變投資者投資理財思維 投資者關注：投資什麼可貢獻社會？

新型冠狀病毒肺炎疫情（新冠肺炎；COVID 19）改變了全球經濟、社會、政治、金融秩序，也改變了個人投資者的投資思維及觀念。投資除了講求資產增值回報，投資者亦關注他們所投資的資產，對幫助社會的價值。

九成投資者對可持續投資感興趣

渣打私人銀行可持續投資2020報告顯示，新型冠狀病毒疫情導致環球投資者的關注重點轉移，並重新評估他們的投資對幫助社會的價值。多達90%受訪投資者表示對可持續投資感興趣，42%更表示計劃在未來三年，把5%至15%資金投放於可持續資產。

是項調查，涵蓋約一千名香港、新加坡、阿聯酋及英國的投資者，當中又以富裕及高淨值投資者為主。

所有以往未曾涉足過可持續投資的香港投資者均表示有興趣投資相關領域，而已持有相關投資的受訪者中，78%繼續表示感興趣。

逾四成投資者願上調可持續投資比例

曾涉獵相關投資的香港富裕及高增值投資者中，59%表示考慮投放百分之5至10的資金至可持續投資；四成三更表示考慮將相關投資的百分比提升至兩成半或以上。

願意推進社會成果而在風險、回報及流動性方面作妥協的投資者，對可資續投資的興趣遠高於其他投資者。

香港投資者關注氣候行動和水下生態

調查亦有談及如何透過提升抵禦能力以對抗未來危機。投資者所關心的範疇充分反映了新型冠狀病毒帶來的影響。在多個聯合國可持續發展目標中，接近一半受訪者表示，良好健康與福祉和清潔飲用水衞生設施的重要性較高。香港的投資者則相對較關注氣候行動和水下生態。

一如過往的研究，今年的調查亦顯示，投資者由於缺乏知識而不了解如何能達成他們感興趣的社會影響目標，這繼續成為窒礙他們涉足可持續投資的原因。除缺乏知識外，其他阻礙他們參與的主要原因包括憂慮、缺乏動力和建議。