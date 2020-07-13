▲ 【口罩供應】家港口罩限時減價 $100/30個獨立包裝口罩（附購買詳情）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，本地口罩商「家港口罩」推出自願分派口罩活動，捐出100萬隻納米口罩予辦學團體及社福機構。同時亦推出口罩優惠，由每盒130元減至100元。

由即日起至7月31日，家港口罩的五層納米口罩，售價將由130元減至100元。家港口罩現已於網上公開發售現貨，每盒有30個獨立包裝的口罩。

口罩規格如下： 五層耳掛式口罩（納米濾膜）

規格 ：BFE >99%、PFE >99%，有效過濾細菌及微粒子達 99%以上

大小 ： （成人） 17.5cm x 9.5cm

顏色 ：淺藍色

產地 ：香港製造

包裝 ：30個/盒（獨立包裝，全自動化生產）

此外，「家港口罩」決定捐出100萬隻予社福機構、中小學校或任何服務弱勢的團體，讓他們分發給有需要人士。如願意參與自願分派口罩活動，可填寫表格登記。預計登記後一周內收到通知，獲通知後一周內可到「家港口罩」公司取貨。

而有關機構需同意「家港口罩」將登記機構及其得到的口罩數量公開，亦需於公開場合向機構服務對象及公眾說明所得到口罩的分派方法。「家港口罩」亦規定，所獲贈的90%口罩需於一個月內免費轉贈服務對象。

責任編輯：曹佩鈞

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