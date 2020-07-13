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【政府派錢1萬】智能投資顧問AQUMON推開戶優惠　投資1萬元回贈最多500元

理財學堂 17:20 2020/07/13

分享：

政府現金發放計劃於上周一（6日）起已陸續向合資格市民派發1萬元，不少市民已收到款項。本地智能投資顧問AQUMON為鼓勵投資新手學習財富管理，推出「智能投資Level Up」投資回贈計劃，新用戶投資1萬元即可享高達500元的現金回贈優惠，優惠名額共300名。

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬

新用戶投資1萬元　享高達500元回贈

「智能投資Level Up」投資回贈計劃參加者需於7月15日至8月31日期間使用活動邀請碼「levelup500」開戶，為戶口存入1萬元（或等值美元）的全新資金作投資，並保留90天內不提款，即可享高達500元的現金回贈優惠，回贈將於11月30日起通知並安排發放，自動存入平台戶口內。

計劃名額按初次投資時間計算，首100名合資格新用戶可獲500元回贈，其餘則獲200元回贈，先到先得。優惠適用於所有AQUMON的投資產品，包括投資於香港ETF的SmartGlobal 、投資於美國ETF的SmartGlobal Max及門檻低至1,000美元的Basic Series等。

【延伸閱讀】【定期存款】港元定期存款利息比較　1萬元港元定存利息有幾多？（附比較表）

AQUMON設有多個推薦ETF投資組合，涵蓋20,000種股票、債券、另類資產，投資組合範圍涵蓋多達50多個國家，並不設贖回費，諮詢費由0.4%起。

優惠詳情：AQUMON官方網頁

責任編輯：李瑩

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人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

欄名 : 理財快訊

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