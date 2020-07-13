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美容網店生意額突破1億港元　楊秀惠拍片分享成功秘訣

理財學堂 17:09 2020/07/13

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美容網店生意額突破1億港元　楊秀惠拍片分享成功秘訣

不少藝人都喜歡創業做老闆，開拓更多收入來源。早前宣布離開TVB的楊秀惠，近日在YouTube頻道分享創業心得，網店生意額在短短4、5年已達1億港元，究竟佢係點樣做到呢？

【延伸閱讀】【美女股神再現？】26歲「雞排妹」新手買股票3個月賺13萬 分享個人4大投資心法（內有片）

由2014年開始，楊秀惠除了接拍電視劇之外，同時亦開設了自家網店跟樓上舖，代理不同國家的護膚、美妝、修身產品，生意額更於上年度突破第一個1億港元。

楊秀惠在短片中分享，創業至今遇到不同困難，例如途中亦更換過不同的銷售平台及付款系統，過程諸多阻滯。於是她希望透過拍攝不同的短片，與有意創業搞網店的人分享當中竅門。

楊秀惠坦言，開業至今單單是網上銷售平台（不包括日常維修）已投放逾7位數字港元，但她強調這並非創業的資本，她指一些數萬元的網站已經有效且具持續性，而自己則是因為在網站加設不同功能，最終才花費7位數字。而投放於廣告的費用，更足以在香港以全數付款購入一個三房單位。

至於為何要創立頻道分享創業心得？楊秀惠指並非為炫耀，只因有很多朋友曾問她如何可以做到、面對困難時又怎應對，因此才生出拍片分享經驗的念頭。她日後更會分享在不同平台投放廣告的經驗，讓有意創業的人士參考。

楊秀惠指，雖然自己並非淨賺1億元，但扣除所有成本及開支後，亦足以讓她達到財務自由，選擇自己喜歡做的事情。她坦言，自己這幾年亦推掉了幾個主演角色，她甚至決定離開TVB，將預支的薪水一次過退還。

責任編輯：曹佩鈞

==========

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欄名 : 理財Star Talk

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