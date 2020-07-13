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ZA Bank推新貸款服務　3個月內還清 利息及費用全數回贈

理財學堂 15:29 2020/07/13

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ZA Bank推新貸款服務　3個月內還清 利息及費用全數回贈

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）自正式營業以來，就不斷推出不同的服務及產品，搶佔市場分額。繼早前推出額外送12萬元現金的登記政府「現金發放計劃」的優惠後，近日ZA Bank推出新貸款產品「10萬元Free Cash」，聲稱只要於限期內還清全部款項，可獲利息及手續費全數回贈。

零成本借錢

由即日起9月30日，用戶透過該行的手機APP，即可申請貸款。用戶成功申請10萬元或以下的貸款，並於3個月內全數還清款項，ZA Bank將所有已付利息及費用通通回贈給用戶。於推廣期內，每位合資格客戶只能獲取優惠一次。

此外，ZA Bank又推出30分鐘承諾服務，保證用戶在提交完整的申請資料和文件後，將會在30分鐘內獲得審批結果，否則每遲一分鐘，將贈送客戶10元現金，上限為500元。

留意逾期還款利息及收費

ZA Bank今年3月推出私人貸款服務，透過銀行手機APP可申請高達100萬港元的貸款，以80萬元的貸款額、還款期6個月計，實際年利率為1.86%。產品設7天冷靜期，用戶於冷靜期內提早清還款項可獲豁免提早償還貸款手續費。

要留意的是，假若用戶不能於3個月內還清貸款，將被收取每月逾期未還本金的4%的逾期還款利息，以及逾期還款費用及收費每月300元。

奉呼籲︰借定唔借 還得到先好借

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 稅貸攻略

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