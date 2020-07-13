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【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬

日常開支 11:54 2020/07/13

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【政府派錢1萬】63萬書面登記市民 周三起可收款項

政府派發1萬元的「現金發放計劃」，早前經電子登記的合資格人士已提前於上周一收到款項。財政司司長陳茂波昨於網誌公布，首批63萬名透過書面登記的市民（即1955年或之前出生的人士）亦可提早收到款項，有關收款日期將提前至本周三，較原定日期提早5天。

陳茂波於網誌中表示，現金發放計劃自上月21日開始接受登記，至上周五合共已收到超過620萬個登記，當中約8成、即超過500萬是經銀行進行的電子登記，當中大部分市民已在上周一開始陸續收到款項。

電子登記比例高 省處理時間

他指出，由於經銀行電子登記的比例較預期高，有助減省身份核對的工序及整體處理所需的程序和時間。因此，透過書面登記、收取支票或銀行過數的市民，收款日期將提前到本周三，較原來預計提早5天。首批以書面方式登記的63萬名市民，如選過戶收款，將在本周三在其指定的銀行帳戶收到款項；如選擇收取支票，則會收到香港郵政寄出的領取支票通知。

而使用書面表格人士需按年齡分3批開始進行登記，第二批是1956至1970年出生的人士、最後一批則是1971至2002年出生的人士，政府預計他們分別於下月3日起及17日起可以收到款項。

 

欄名 : 生活理財

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