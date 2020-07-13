初創應怎樣吸引投資者？

▲ 阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪

創業風潮在全球盛行，香港作為接通中西的橋樑，在地理上佔盡優勢，加上中外資金雲集，成功吸引不少初創在香港發展。不過，過去二十年間，香港整體不論在初創或科技方面的發展都比其他地方如國內或新加坡較為緩慢。有見及此，阿里巴巴集團創始人馬雲先生於2015年在香港投放10億港元成立阿里巴巴創業者基金，希望藉著直接投資初創公司，讓本港年青人得到一些鼓勵及培育一些成功的例子，啟發更多年青人勇於在事業上嘗試走不同的路。

阿里巴巴香港創業者基金投資方向主要針對以香港為基地的初創。我們同樣對香港人於海外創立的初創亦感興趣，希望透過一些成功的初創融資案例，能夠吸引更多人才回流發展，並在港設置辦公室，促使本港整個創業生態環境更加蓬勃。目前，我們已投資約40家頗具發展潛力的公司，涵蓋電商、線上線下、金融、醫療、環保科技、物流及企業服務等行業， 當中不乏「過江龍」。

過去幾年，我參與不少的交流活動，很多人都問到怎麼可以吸引投資者的興趣。以下幾點可以讓有興趣的朋友參考一下。

一、建立人脈 、多參與pitching交流

尋找資金是所有初創必經的一關。要成功取得資金，企業家要懂得推銷自己及公司。雖然很多初創都欠缺人脈，但坊間有不少機構提供pitching的機會，為他們打開第一扇窗。以我們基金為例，每個月我們都會進行創業時刻（Venture Hours），這是一項交流活動，讓企業家們可以報名，有半小時的時間，與一些行業資深人士或投資者進行pitching或交流；之前一直都以面對面的形式進行，而最近就因應疫情改以網上視像會議方式進行。 我們投資的項目中有不少是通過Venture Hours 拿到我們的資金。

今年初，我們還舉辦了JUMPSTARTER 2020環球創業比賽總決賽，雲集了來自全球八場初賽的40間初創企業，一決高下。這次決賽也由於疫情來襲，而改以線上的形式進行。即使只有約10天的時間，我們也成功吸引了來自全球100個國家及地區的20,000名粉絲及支持者共同參與，見證最後五強的誕生。這次經驗也讓我們體會，即使我們只是擔當支持初創的角色，也要運作得像初創一樣，逆境中快速應變及針對市場實際需要提出方案。我們很快又會迎來新一屆的活動，希望屆時可以繼續為各初創帶來有用的經驗及人脈網絡，支持他們通過香港市場發掘更多區內的新機遇。

二、抱持熱誠 、 清晰的發展思路和部署

無論是參與大型初創比賽，還是已經去到與投資者會面的時間，初創企業家都必須留意如何在有限的時間內，簡單而清楚地介紹出公司的核心價值。每一位創業家都應該對自己公司的核心價值有充分的沈澱，這樣才可以釐清市場定位、潛在客戶、發展方向、營運模式和執行方式。所以在見投資者前，你應該好好準備，盡量爭取以三言兩語扼要而準確地解釋到你正在做甚麼，以及未來的願景。這也反映出你對公司業務充滿熱誠，相信自己所做的事並會盡力做好。這樣，你可以更快地取得投資者或其他人的認同，大家考慮投資你公司的機會也自然提高。

三、放眼世界、 開拓及物色更廣闊的市場

在新型冠狀病毒肺炎爆發的期間，不少投資交易都暫緩，企業特別是初創需要思考如何生存的問題，當中以消費者為主導的企業受到的影響甚深。不過，我認為這不單純是受到疫情影響，更大程度是受限於香港地方小的條件，令集中服務本地市場的初創難以快速擴展，除非他們早已有走出香港的計劃。這些初創往往在融資時被問到為何不放眼中國內地市場或者其他市場。初創業務可持續發展的潛力，無疑是投資者所關注的。

另外，當一個創業家建立了產品後要想想商業模式，開拓新市場或新客源。特別在疫情下，投資人更多看重初創的盈利能力，只靠不斷地燒錢來拿市場份額或許成為過去。

四、逆境也可以自強

以阿里巴巴為例，「讓天下沒有難做的生意」是集團的使命，同時是我們的核心價值的根源，並規劃出我們的願景。在2003年，集團經歷了SARS，當時為了不影響客戶的服務，大家都嘗試「work from home」。 經歷過後，團隊更團結，「客戶第一」的企業文化也因此大大提高。在現時面對新冠疫情影響下，初創的企業家們，你們除了要確保「生存」之外，或可考慮趁這段時間去建立好團隊精神，規劃出理想的願景，並朝著這個目標一步一步進發。