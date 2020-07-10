來佬古董單車展　穿越老好日子的美學情懷

▲ foreforehead舉辦「來佬古董單車展」，邀得香港資深古董單車收藏家Chris Lee（李國超）展出其9部優雅悅目、性能良好古董單車。

舊區深水埗變天，儼成文青最新聚腳點，唐樓閣樓小店foreforehead既是選物店，也是藝術空間，即將舉辦的「來佬古董單車展」，邀得香港資深古董單車收藏家Chris Lee（李國超）展出其９部優雅悅目、性能良好古董單車，讓參觀者邊欣賞邊發揮想像空間，一起穿越good old days，讓古董單車帶我們遊走不同城市，同時反思單車如何開啟人們對自由的想像，以至在時代巨輪下保育舊事物的美好。



疫情中不能出遊的日子，不如讓眼睛去旅行？foreforehead店主Daisy曾擔任雜誌藝文版記者，希望藉這個古董單車展覽，讓大家可以想像更多方式，去觀察遊歷我們一直以為熟悉的城市，發掘更多新趣。

視覺藝術教育工作者、資深古董單車收藏家Chris，主要收藏上世紀20至70年代英國出產的單車，高峰時期的藏品有近40輛，他對於古董單車的美態，以至背後的文化都非常着迷。隨着Chris即將離港移居外地，是次展出其部分珍藏，包括Raleigh（萊利）、Hercules（克加路）、Rudge（紅掌）等約９部古董單車，以及一系列單車配備，如車頭燈、座椅、把手、車尾袋等。他亦會與參觀者分享多年來的收藏經歷，加深大家對古董單車有更多更貼地的了解。

▲ Chris提倡單車生活，說好多研究指出常踩單車能逆齡，令人心肺功能增強了，也促進社會的活力。

人車合一沉澱心靈

Chris家住元朗，之前往返位於屯門三聖的工作室，便是踏單車來通勤。「每次大約45分鐘，沿途會經過一些村落、河道，感覺上就像在工作或教學前，經歷了一次淨化過程，也令自己身體更好、鍛鍊了心肺功能。」古董單車於他，不止是僅供欣賞的收藏品，也捨得用作代步工具。說Chris是古董單車的活字典，絕不為過，記者跟他訪談過後，猶如上了一課單車歷史學，長知識之餘，趣味盎然，不如由他細說情傾古董單車的二三事。

他緣何鍾情古董單車？何時開始收藏？「第一部擁有的古董單車是20年前的運動型單車Cannondale，這美國品牌很出名，我的偶像發哥、星爺等好多名人都擁有。當年仍在讀藝術、創作的我，每晚11點在長沙灣球場熄大燈後，放下雙手去踩這部單車，那一刻是我沉澱心靈的紓壓空間、與自己作心靈對話，創作靈感都油然而生，很懷念。」

▲ 古董單車的鋼材強度夠堅硬，令車體結構綫條幼細，不用多花氣力已可流暢地在路面飄移。

Chris不同種類的單車都涉獵過，由運動單車到公路單車再到爬山單車。「就似人生的自我發現，如愛因斯坦說過：『人生就像踩單車，想保持平衡，就得一直往前走。』很有意思。」

他自言當遇上英國古典單車，就如「石中取劍」，尋得心靈契合的共鳴感。每次踩上英國古典單車到街上蹓躂時，感覺上就似時間、空間也轉換了。「縱使道路上仍有好多人，卻像只有一人一車存在。單車是穿越時空的裝置，四野就像blur了的黑白畫面，是我與車的微妙互動，這種興奮快樂很內斂含蓄，體現了古典單車的優雅魅力。」



▲ Chris追求mechanic、性能上的完美，所以每部單車都會用上幾個月時間修復，亦樂於與志同道合者一起踩古董單車郊遊、搞展覽。

修復單車如美學創作

Chris形容當年的單車造工精細，製作工序繁複。「在那個時代，單車的定位是供人終身擁有，一直使用，還可以代代相傳。」他說一名工薪階層大概要付出1年的工資，才能夠擁有1部單車。

「我一向好喜歡古舊事物，對古董單車着迷除因其美學及質量，它背後的故事、質素、理念都是我收藏的價值及原因。」

Chris指假若保養得宜，用鋼製成的古董單車可用上100至200年，難怪他對於收藏古董單車，有近乎完美的追求——尋得心頭好會會傾盡全力，為單車找來原廠零件，交給本地專業的師匠全車拆開檢查、修復及保養，務求令單車最接近原貌。他會為每一輛單車度身訂製不同的配置，包括為把手、座位包皮；特別縫製車尾行李箱、尋找當年出品又與該車匹配的車頭燈等。「每次將收藏的古董車由第一次修復，到進行第二、三次的改裝，都好似美學及藝術創作。」

▲ Chris說車頭燈是古董單車的重中之重精髓，就如人的眼睛是靈魂之窗。而英國與法國製的位置不同，因功能及車籃擺放有別。

其收藏品分別可作畫畫、野餐、悠閒等用途，每部車就似有其性格、名字、身份般。「車尾位置加上不同的工具袋，就像『見車如見人』。熟悉我的朋友都會知我的車打造得精美，如有蜜糖式的真皮包裹住車架、車尾會放有個性的馬鞍袋或畫箱，他們一見到這些車便會知道我在附近。」

▲ Chris說：「車尾位置加上不同的工具袋，就像『見車如見人』。朋友知我的會在車尾放馬鞍袋或畫箱，他們一見到便會知道我在附近。」

為愛車尋找知音新主人

Chris提倡單車生活，說好多研究指出常踩單車能逆齡，令人心肺功能增強了，也促進社會的活力。旅行學者形容單車是世界上最好的旅行工具，因為步行太慢、太疲累；駕車又太快，好多事物就在身邊輕輕擦過。單車是恰到好處，按旅行者的需要可快可慢，又可鑽到大街小巷較難去的地方。

今次展出的是Chris收藏中最珍貴、歷史最悠久的9部古董單車，分別是7部英國製造如Raleigh，也有些是法國、意大利的品牌。這展覽也像時間的見證，看到不同年代、國家的古典單車美學及發展，彷彿可看到不同國家的獨特思維、民族特性、哲學，也是一種文化閱讀。他亦想藉今次展覽為愛車尋找合適的新主人，互相交流，譜寫更多人與單車的新故事。

▲ 來佬古董單車展，即日起至8月2日，地址：深水埗基隆街132B閣樓foreforehead。

Info

來佬古董單車展

日期：即日至8月2日

時間：星期二至日1pm - 7:30pm

地址：深水埗基隆街132B閣樓foreforehead

開幕禮：7月11日4pm - 8pm

收藏家Chris分享：5pm - 6pm