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商務全店中英文圖書低至8折　SHIBUYA109旺角店低至15折

消費錦囊 07:00 2020/07/13

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、商務印書館：全店中英文圖書 低至8折

即日起至7月21日，商務印書館分店同享書展優惠，中英文圖書低至8折，折實滿指定金額，更可獲贈$20至$100的現金券（正價滿 $60/$100 使用）。

2、SHIBUYA109：旺角特売場 低至15折

由即日起至8月9日，SHIBUYA109旺角分店有低至15折，包括各大日本品牌的女裝服飾、手袋及鞋等。



營業時間
星期日至四：13：00 - 21：00
星期五及六：13：00 – 22：00
地點：旺角彌敦道 700 號 T.O.P 商場1 樓 104-107 & 112-114 號舖

3、華潤堂：超過100款產品 照價再7折

由即日起至23日，華潤堂超過100款精選產品有7折優惠，包括各式中西保健品，個人護理產品。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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