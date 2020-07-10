蘇格蘭威士忌老大哥Macallan　入門收藏貼士品牌大使話你知

▲ 一套6款的Macallan in Lalique Legacy鑒賞珍傳系列，並不是人人可擁有。實際一點，買瓶最近推出的免稅店限定系列－－Macallan Concept Number 2比較可行。

經常提及Macallan，大家對它又認識多少呢？這個蘇格蘭威士忌品牌，經常在拍賣會一枝獨秀，究竟背後的玄機是甚麼呢？如果要開始收藏，又如何入門呢？且聽Macallan香港品牌大使Patricia Byott怎樣說。

「Macallan威士忌一直被認為是蘇格蘭威士忌的典範，全因Macallan堅定不移地致力於提供最優質的材料釀製美酒，尤其是採用穩健的酒桶採購制度，讓品質年復一年保持絕佳的風味，這正是與其他競爭對手的主要分別。」

▲ Macallan Decanter Series的酒款之一Reflexion，深邃色澤與繁複風味，源自於初填酒桶（First Fill Cask），以及較小的Hogshead酒桶，讓酒桶與威士忌的接觸面積較大。（圖片酒莊提供）

創始於1824年的Macallan，自從創辦人Alexander Reid於蘇格蘭Speyside的平原建立Macallan後，對品質的堅持一直是品牌成功的基石，亦因此多年來，推出了許多不同的風味，適合不同的人士，但究竟對初學者來說，應該如何選購呢？

Patricia表示，可以首先了解Macallan使用了哪些酒桶。如果是美國橡木桶，就會有香甜的呍呢嗱風味；如果是歐洲橡木桶，就會有比較強烈的辛辣乾果味。但無論是美國還是歐洲的橡木桶，都會經過雪莉酒（Sherry）的洗禮，令威士忌更添風味。

然後就視乎個人的喜好去選擇。如果是威士忌的「新鮮人」，可以選擇Macallan Double Cask 12，清新並帶有甜美蜂蜜及柑橘味；如果已有一定飲酒經驗，又喜歡收結長、辛辣而溫暖，那Patricia就會推介Macallan Rare Cask或者Sherry Oak 12。

▲ 12年及18年都是常見的威士忌熟成時間。這Macallan Sherry Oak 18年，採用的橡木桶，是以西班牙雪莉酒Oloroso潤桶（seasoning）後，再注入威士忌，風味濃醇豐厚。（圖片酒莊提供）

收藏先訂下主題

但今天許多人都喜歡買酒來收藏，那麼如果要珍藏Macallan，又應該從哪一款開始呢？Patricia認為每個人都應該有屬於自己的專屬收藏品，而不應局限於只擁有最昂貴的威士忌。

我建議大家可以為自己的收藏品訂下主題，例如，數字18是你最喜歡的數字，就可以每年都收集Macallan 18。或者以擁有該系列的全部酒品為目標，例如The Edition Series或The Concept Series。

▲ Macallan Exceptional Single Cask是近期最受威士忌愛好者收集的系列。（圖片酒莊提供）

無論是哪一種方式，可能終有一天會將自己的收藏品喝掉，又或者拿出來拍賣。因為今天Macallan在市場上的價格，許多時都會升價十倍。

「有些Macallan的酒一開始出現在市場時，既不昂貴也沒受到追捧；但後來卻變成了極具收藏價值的商品，其價格是購入時的10倍。這是因為市場和客人決定了它們的價值，但這是一個不斷變化的趨勢。」

就好像去年在倫敦的蘇富比拍賣會上，一瓶Fine＆Rare系列的Macallan 1926, 60年，以150萬英鎊（約14,538,330港元）的價格售出。

這瓶從263號酒桶裏釀製的酒，被威士忌收藏家認為是「聖杯」，全因它既是出色的Fine & Rare系列中的第一瓶酒，也是Macallan的輝煌歷史中的獨特「snapshot」。

▲ Macallan 1926, 60 年，就是以150萬英鎊打破紀錄的威士忌。（圖片酒莊提供）