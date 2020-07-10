深水埗吹起文青風　疫市成重塑社區良機？

▲ 深水埗變文青勝地 疫市變重塑社區良機？

零售市道飽受肺炎疫情重創，多個時裝品牌急收縮，單在本港，GAP、Adidas、TOPSHOP三大品牌已不再續租位於中環的旗艦店，亦有品牌如J.Crew、Forever 21、Jack Wills、ESPRIT等相繼撤出香港。各大品牌相繼退租下，店鋪租金略為下調，會否造就香港「購物天堂」轉型的時機？

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實體店收縮 香港不再是「購物天堂」？

中環、銅鑼灣及旺角等香港購物熱點已日漸失色，在疫情的衝擊之下，出現大量「吉鋪」。以往人來人往的街道、商場變得冷清，市民的消費意慾低，零售市道看似一潭死水。不少國際品牌相繼撤出香港市場，令人不禁歎息，香港會否失去「購物天堂」的美譽，在疫後難以吸引外國旅客到訪。

不過，香港的街道及商場屢被批評一式一樣，商場內幾乎是以的倒模形式，將連鎖店「複製、再貼上」分佈在各區。不用跨區已能逛街當然方便，但同時令各區都失去獨有的特色，甚至因為租金的競爭下，小商店難以租用到人流多的商場店舖，無形中減少它們的生存空間。

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租金下調成創業良機 重塑社區形象

大品牌不再續租，無疑對租務市場帶來下調壓力，也成為創業，或是小店擴充的機遇。深水埗以往予人感覺均是「男人天堂」，由高登電腦中心到鴨寮街，均是售賣「男性顧客主導」的電子用品。不過深水埗近日已搖身一變，成為「文青聚腳地」，不少特色咖啡店及藝文小店進駐，周末時聚集滿年輕人，讓「市井」的深水埗感覺煥然一新。

在疫情下，不少實體店面臨挑戰，但對於喜歡逛街的人而言，當然是個壞消息。另一個角度來看，社區有機會藉此重塑形象，店鋪不再連鎖店般千篇一律，而是有充滿特色小店，真正服務街坊而非只面向遊客，也未嘗不是件好事。

【WHY世代－Mocha】

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