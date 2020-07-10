▲ 報告指新冠病毒與智能手錶對奢侈手錶市場影響有限

Morningstar晨星發表智能手錶對手錶市場的影響的研究報告，認為未來5年，智能手錶將對廉價手錶的銷量構成重大威脅；然而，報告認為奢侈手錶將不太受影響，並看好奢侈手錶的市場增長。

智能手錶與奢侈鐘錶「身份象徵」不同

報告提到，瑞士手錶當中，較廉價產品的銷量深受智能手錶打擊，在2015年至2019年期間，1,000美元以下的手錶出口量下降了23%。

鑑於智能手錶能與奢侈鐘錶的價格相差太遠，報告認為兩者的「身份象徵」不能相提並論。在未來10年內，智能手錶的市場滲透率和日常使用率與日俱增，或會令奢侈手錶的潛在消費者由目前的3.4億人減少至略高於3億人，每年或僅售出500萬隻奢侈手錶，但考慮到奢侈手錶保值能力及消費者隨收入增長擁有更大的購買潛力，報告認為未來10年奢侈手錶市場仍有充足的增長空間。

奢侈鐘錶仍有增長前景

報告又估計，至2029年奢侈手錶的潛在市場可回升至超過3億隻，皆因增長溫和的智能手錶市場滲透率將會被富裕消費者的增長抵消。預計全球富裕消費者將增長3%，其中由中國奢侈品消費者的6%增長所帶動。

新冠病毒的影響

至於新冠病毒對瑞士奢侈鐘錶業的影響，Morningstar晨星股票分析師Jelena Sokolova表示，鑑於手錶購買的周期性及稀有度較高，加上較少利用網上銷售渠道，預計今年全球奢侈品銷量下降12%，當中奢侈手錶的銷量更將下跌14%。

他補充，由於中國似乎已走出疫情大流行的陰霾，認為Swatch（斯沃琪集團）及Richemont（歷峰集團）的銷售額應可從中國消費者迅速復甦的需求獲得支撐。估計Richemont與Swatch的收入，分別有45%及50%來自中國人，當中近11%及27%的消費者身處中國大陸，故這兩個品牌很大可能受惠於內地的需求復甦。

責任編輯︰陳啟昌