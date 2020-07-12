7成消費者增網購　免運費及優惠成關鍵

▲ 7成消費者傾向網購 免運費及優惠成關鍵

新冠肺炎疫情持續，除了改變市民的日常生活習慣外，購物習慣亦有所改變。德勤早前發表《全球消費者狀態跟蹤》報告，在13個國家向1.3萬名消費者進行調查，探討各地市場消費情況。報告結果顯示僅35%的受訪者表示會安心前往商店購物，7成更直言現已較多在網上購物。而逾4成在職受訪者擔心即將失業，因此改變購物習慣，量入為出甚至削減必要開支。

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受訪者多購日用品 服裝鞋履

報告結果顯示，印度與日本受訪者的焦慮情緒增長幅度最大；南韓、荷蘭與德國的受訪者表示的焦慮減少。報告推斷，三國的受訪者已開始適應新常態，而當地政府亦已宣布其經濟重啟計劃。焦慮情緒除了影響健康，亦對消費行為帶來直接影響。印度、中國及德國的消費者在必需品與非必需品上的支出都有增加，而印度更有不少消費者正在囤積生活必需品。57%的受訪者透露，他們因疫情推遲了原定的大額消費計劃。

受在家辦公趨勢影響，調查發現受訪者在水電費、網絡及移動通訊方面的消費意願有提升，但旅行及油費等非必要消費，就從預算中剔除。不同產品之中，日用品及服裝鞋履是各國受訪者最可能會購買的產物，而酒類產品則成為受訪者最不可能購買的商品。

會因免運費或優惠轉投網購

除了日用品及服裝鞋履外，超過55%的受訪者表示，未來四星期將有可能的產品為藥、書籍、電子產品及外賣。同時，有38%受訪者認為，綫上購物比綫下購物更快捷方便，另有35%受訪者會因賣方提供的免運費或價格優惠而選擇綫上購物。

事實上，消費者已逐漸習慣新的消費模式，令傳統零售業及餐飲業需要思考，如何轉型迎合消費者。報告指，超過7成受訪者將會選用外賣速遞服務，並在綫上觀看不同串流娛樂。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：調查：7成消費者喜網購 在意免運費（收費文章）】

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