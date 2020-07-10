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【5G時代】中移動投火炭地　揭背後業務鴻圖大計

博客 16:37 2020/07/10

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【中移動】中移動投火炭地　揭背後業務鴻圖大計

中移動（00941）在港投地，莫非要由電訊商變身發展商，在本港地產市場展拳腳？非也。電訊業與房地產關係千絲萬縷，表面上看似毫不相干，但背後卻涉及種種商業利益。中移動此舉，對其電訊業務發展有一定幫助。

中移動購火炭地　建自家數據中心

全球最大流動網絡商中國移動，剛於本周三擊敗了一眾傳統大地產商，以歷史高價56億元奪得位於火炭的一幅工業地皮。中移動是次購入地皮，並非作物業發展之用，而是興建自家的數據中心，為其資訊科技基建提供充足的機櫃設施，應對企業數碼轉型帶來的需求。

據報，中移動這個項目投資接近100億元。

中移動豈止網絡服務供應商　亦提供科技基建服務

對不少讀者來說，中國移動在香港就是一家流動電訊公司，主力為4G和5G的網絡服務，並透過香港寬頻及有線寬頻的固網提供家居寬頻服務。

事實上，中移動在香港還經營一家名為中移動國際的公司，專為企業提供跨境及全球的通訊及科技基建服務。今次中移動投得的火炭地皮，相信會成為中移動國際的其中一項重要資產，連同公司參與投資的多條海外光纜系統資源，協助企業在數碼轉型的下佈局全球業務。

香港以外　新加坡、英國也有自建數據中心

中移動近年不斷在內地以外大展拳腳，四年前在將軍澳工業區建成了全球網絡中心，成為其走出海外的網絡樞紐。另外，資料顯示中移動國際已在新加坡及英國設有自建的數據中心，連同今次香港即將興建的一個，其全球數據中心網絡遍及歐亞，可見其拓展全球業務的野心。

電訊業與房地產關係千絲萬縷，表面上看似毫不相干，但背後卻涉及種種商業利益。這也是為什麼在1995年香港為固網市場引入競爭時，三大地產商即新世界、長和系及九倉系，都入紙申請牌照，目的就是希望為旗下樓盤鋪設自家電訊網絡增值，也可以吸引住戶使用自家電訊服務，肥水不流別人田。

本港地產商也有營運數據中心

當年薑餅人也曾報道過，長和系某樓盤，竟然把固網費包括在管理費內，變相讓住戶免費使用。但三大新固網商因須背負前期龐大網絡投資，加上原營運商也一直在投資搶客，結果新公司在不堪長期虧損及客戶人數不及預期，紛紛轉售離場。

但如今看來，光纖寬頻入屋網絡成為數碼基建的最後一里，但目前只得兩大兩小營運商在爭奪市場。

不過，地產商並沒有從電訊業完全退場，反而專攻其熟悉的範疇，便是數據中心的營運。數據中心就如酒店一樣，為客戶提供位置、電力及寬頻連線擺放其伺服器，以固定成本向客戶收取長期租金。

新意網（01686）股價翻生

新鴻基地產及恒基集團也有涉足數據中心業務。

新地旗下的新意網相信不少投資者印象深刻，皆因這家公司是在2000年科網潮開始爆破時上市，招股價每股10.38元。當時很多投資者都不明白其業務模式，但在近十年起，隨著智能手機成為主流，人人手機上網，刺激了企業對數據中心的需求，令新意網業務開始翻生，股價再也重上1元水平，至今每股近7元，其中更多次派發股息回饋股東。

而公司在2018年便以高達54億多元投得一幅將軍澳數據中心地皮。現時新意網在香港經營5個數據中心，總面積達150萬平方呎，另有兩個正在興建的數據中心可提供120萬平方呎。

至於恒基的數據中心業務則透過煤氣旗下的名氣通電訊經營。該公司在香港經營2個數據中心，主力則在中國內地，遍及北京、大連、東莞、哈爾濱及濟南。不過，這項業務相對煤氣的燃氣業務，只是很細規模的業務而已。

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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