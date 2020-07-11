▲ 【人壽保險】作為家庭經濟支柱 點解一份人壽保險唔少得？

讀者黃先生剛有小孩，想為家庭購買保險，好讓家庭的經濟得到保障，而黃先生為家庭經濟支柱，於是來信詢問人壽保險可以為家人提供保障嗎？

保額宜等於按揭金額

人壽保險可以為你的至親愛人帶來一份生活經濟的保障，萬一受保人遭遇不幸，受益人可以得到一份人壽保險賠償金，繼續支持家庭日後的開支。因此當購買人壽保險時，黃先生應該作為受保人，而太太和小朋友就可以成為受益人。

至於人壽保險金額應該要買幾多，就可以按照家庭的未來負擔去計算出來。筆者建議有按揭負擔的人士，同時購買一份人壽保險金額相等於按揭結欠金額，從而保障家人的生活環境。

分為定期和終身壽險

另一方面，人壽保險又可分為定期壽險和終身壽險，定期壽險顧名思義是限制於指定期間的人壽保障，而且是屬於消費型，即是沒有儲蓄成分，但人壽賠償比例相對較高。而終身壽險除了保障終身人壽之外，保單條款內還有儲蓄成分及分紅成分。

由於終身人壽保險內有儲蓄和分紅成分，所以筆者認為終身人壽險初期可以作為人壽保障功能，投保人只需付保費便可得到相等於保費十倍的人壽保障。至於終身壽險保單後期退保價值加上多年滾存的紅利相等於人壽保障金額，變相人壽保障槓桿失去了，但保單持有人又可以靈活運用人壽保險內價值作為日後退休保障的功能。例子，在年輕時購買份終身壽險為家人提供穩定財政保障，同時保單內現金價值及紅利一直滾存到若干年後，保單的價值相等於人壽保險賠償額，而且家庭負擔比年輕時大大減少，加上接近退休年齡就可以將人壽保險金額提取作為退休金運用。

【了解詳細分別】定期壽險VS分紅壽險 話你知咩人啱買

人壽保險除了提供死亡賠償之外，終生壽險內的滾存紅利，隨着時間的增長，壽險保單內的價值同時為將來的儲備金提供保障。因此人壽保險既可以為家人提供保障，又或可用作退休用途。

【原文︰家庭經濟支柱 一份壽險足矣】（收費文章）

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