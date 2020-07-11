▲ 【自助餐優惠】260蚊任食生蠔海鮮！推薦3間酒店自助餐

陸續有市民收到1萬元，如果有意食餐好，現時不少酒店都推出自助餐優惠，自助午餐最平每人300元有找。但切記近期本港爆發第三波新冠肺炎疫情，出外用膳謹記遵守限聚令不可多於8人聚集的規定，亦要留意心水餐廳會否有新安排。

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九龍酒店：網上訂購8折

九龍酒店倚窗閣的自助午餐及晚餐均提供生蠔、加拿大雪花蟹腳、智利藍青口、紐西蘭青口、鮮海蝦，適合一眾海鮮迷。此外，甜品迷更可享用一系列「咖啡遇上朱古力」為主題的甜品，同場更提供Mövenpick雪糕、芒果拿破崙等甜食。現時在網上訂購自助午餐及晚餐，可享8折優惠。

倚窗閣 自助午餐供應時間：中午12時至下午2時30分

自助午餐收費：

星期一至五：成人349.8元；小童及長者316.8元（連加一服務費）

星期六、日及公眾假期：成人437.8元；小童及長者349.8元（連加一服務費） 自助晚餐供應時間：晚上6時至9時30分

自助晚餐收費：

星期一至四：成人646.8元；小童及長者481.8元（連加一服務費）

星期五至日、公眾假期及其前夕：成人701.8元；小童及長者503.8元（連加一服務費） 訂座方法： 網上訂座／致電2734 3803

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣

朗廷酒店：網上訂購7折

朗廷酒店的The Food Gallery近日推出「嚐鮮之旅盛宴」，供應多款即叫即製美食，包括即開美國及法國生蠔、龍蝦及小龍蝦等。同時，自助餐更提供多款清新亮點包括維他命水果飲品及夏威夷海鮮蓋飯、東南亞風味小炒及香煎鴨肝等。如果成人於網上訂購自助午餐或晚餐，均可享7折優惠。

The Food Gallery 自助午餐收費：成人368元起；小童184元起；長者308元起（另收加一服務費）

自助晚餐收費：成人708元起；小童354元起；長者488元起（另收加一服務費） 訂座方法： 網上訂座／致電2132 7898

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

帝逸酒店：出示優惠券低至73折

帝逸酒店的Alva House推出「回味香港情懷」自助午餐，食客可品嚐沙田三寶（雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花），同時亦提供即開生蠔、燒美國頂級肉眼牛扒等美食。而帝逸酒店亦有提供「仲夏燒烤鮮果自助晚餐」，美食包羅萬有，如即開生蠔、龍蝦前菜、馬來西亞串燒、龍蝦鮑魚粥及、各式榴槤甜點及自家製意大利雪糕等。

現時Openrice更推出自助午餐及晚餐優惠，自助午餐成人只需268元，小童為188元；自助晚餐成人508元，小童為338元（星期五、六及公眾假期另收加一服務費）。只要在訂座時，說明將會使用此優惠，並於用餐前向餐廳店員出示優惠券（按此）或列印本即可。

Alva House 自助午餐供應時間：中午12時至下午2時30分

自助午餐收費：

星期一至五：成人328元；小童228元（另收加一服務費） 自助晚餐供應時間：晚上6時至9時30分

自助晚餐收費：

星期日至四：成人638元；小童418元（另收加一服務費）

星期五、六及公眾假期：成人698元；小童448元（另收加一服務費） 訂座電話： 致電3653 1118／電郵至alvahouse@alva.com.hk

地址：香港沙田源康街1號帝逸酒店1樓

責任編輯：曹佩鈞

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