【移民英國】港夫婦結婚後即移民英國 在港工作資歷不認可 一切重新出發

英國政府早前宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，允許BNO持有人逗留英國期限由半年增至5年，居留滿6年可申請入籍。港人可能有機會重獲居英權，究竟移民英國是否一個美好出路？今次由參加第一批工作假期計劃而留英的Sue分享在彼邦生活的苦與樂。

【BNO】持有人及家屬可留英5年 期間可工作求學 居滿6年可申入籍（附續領BNO教學）

參加工作假期留英 港資歷不被認可

今年34歲的Sue，之前在香港任職社工。2014年香港首次推出英國工作假期計劃，她希望可以改變生活環境，於是她結婚3天後，就毅然與老公離開香港，在英國展開新生活。「老爺是公務員，因此丈夫是居英權二代，當時我則拿着工作假期簽證來到倫敦。同時處理結婚及移居的事，分身不暇而屢屢碰壁，遇上了很多困難。」

▲ Sue與丈夫及兒女一家四口定居倫敦。

最大問題是事業，兩人移民後都不能從事老本行。Sue的社工資格在英國不獲承認，要重新在當地考牌，以及IELTS英文考試要7分以上才能執業。她在香港土生土長，英文程度一般，沒有信心能考得上，惟有由低做起，第一份工是在日本餐廳兼職侍應，算是過渡性的工作。

之後她找到一份採購文員長工，做了1年左右。後來在華人律師樓任接待員，不過人工不高，只比最低工資高少許，而且公司刻薄計較，最後還因為簽證問題，加上當時剛懷孕而離職。現在她做全職媽媽，照顧一家人的起居飲食。

工作簽證不易發出

Sue的丈夫Frank，則本來在香港從事資訊科技行業，曾任數據分析師及電腦程式員。移民英國後，所有資格及工作經驗，同樣不獲認可，寄了過百份履歷亦沒有回音，到埗後首3個月也沒工開。在當地搵工雖然困難，不過懂得普通話，做零售及餐廳比較有優勢，最後他獲名牌Burberry聘請做售貨員，半年間一邊工作一邊進修，最後成功重返IT行業。

在英國搞簽證也很費時失事，如果希望獲發工作簽證，至少要是專業人士，如做醫護、會計等，或是碩士畢業等精英人才。一般在當地讀書及工作假期的人士，就很多都因為沒有公司聘請，而要打道回府。像Sue以家庭團聚申請居留資格，她花了1年時間也沒消息，最後要回港重新申請姻親簽證，居住5年後就有永久居留證，要住多數年才能真正入籍。

▲ Sue住在東倫敦斯特拉福德，當地亦有著名Westfield商場。

移民難租住房屋

另外，原來非本地人租樓也不容易，兩人初到貴境時，沒有工作、又沒有信用評級，當地業主不肯租予兩人，要他們一次過繳付半年至1年租金，金額不少，兩口子負擔不起。即使找地產代理也沒有用，最後要靠老爺的朋友幫忙才能有落腳地，暫住在第三區溫布頓。

Sue於3年前搬遷至倫敦東部斯特拉福德（Stratford），這個以奧運村馳名的新市鎮，自2012年急速發展，有不少新樓盤落成。她入住的新樓為一房單位，大約600呎左右，售價約50萬英鎊（約487萬港元）。「置業比在香港容易，以此樓價香港沒可能買到。如果買較偏遠的第五或第六區，青年也有置業能力，因此他們不會嚷着要買樓。」

以前東倫敦惡名昭彰，犯罪率高加上治安惡劣，當地人都不敢前來。不過隨着英女王伊利沙伯二世奧林匹克公園落成，這時已成為新發展區。East Bank已是一個全新社區，即將興建大學及博物館，甚至是科技城，是未來炙手可熱的地方。前往倫敦市中心亦只需半小時左右，居住環境相當不錯。

▲ 英女皇伊利沙伯二世奧林匹克公園全景。

孤立無援曾患抑鬱

現時很多香港人對移民既妒忌又羨慕，Sue卻說凡事不能只看好的一面。她由不喜歡英國的生活，到現在漸漸習慣，當中經歷了很多苦況。簡單如陰沉多雨的天氣，又或是物價昂貴、食物不合口味、華人被歧視、語言問題，導致自己有新移民的感覺，Sue都花了很多時間去適應。每年回港一至兩次探親，對Sue來說就像是解脫一樣。

▲ 倫敦陰沉多雨的天氣。

比較嚴重的是離鄉別井的孤立無助，Sue在誕下幼子時，患上產後抑鬱症。「當時自覺生活有很多變化，充滿壓迫感，但在英國無依無靠，沒有爸媽、工人幫手湊小朋友，請保母每小時收費要10鎊以上，我覺得很昂貴又信不過，惟有一腳踢。生了兩個小朋友後，完全沒有私人時間及空間，當時不停地哭泣，感覺很無助，後來得到教會朋友支持才能捱過。」

▲ Sue稱移民英國有喜有悲，不能只看表面風光。

Sue現時已走過人生低谷，在Facebook內開設了「周悠溢國．倫敦Sue媽媽」專頁，又自設YouTube頻道分享英國生活的點滴。

▲ Sue現時在YouTube開設Sue Mama Channel，分享在英國生活心得。

（節錄）

【原文︰80後夫婦結婚後即移民英國 失工作資歷做全職媽媽患抑鬱】

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