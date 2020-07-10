  • 31°C
香港時間 : 2020710日 (五) 17:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中秋節2020】多款月餅低至5折發售！6間連鎖店月餅優惠合集

消費錦囊 16:22 2020/07/10

分享：

【中秋節2020】多款月餅低至5折發售！6間連鎖店月餅優惠合集

雖然中秋節仍有一段距離，但不少連鎖餅店及食肆已經推出月餅早鳥優惠。若每年中秋節總要買幾盒月餅送禮，想錫住個荷包就要留意下各大餅店推出的優惠。

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】用1萬蚊消費　盤點3銀行信用卡簽帳優惠

榮華月餅

由即日起至8月8日，榮華的傳統月餅及流沙月餅將會以52折發售；至於冰皮月餅就會由即日起至9月2日以59折發售。如有興趣，可到榮華餅家門市（分店一覽）選購月餅。

產品 標準價 優先價
四黃白蓮蓉月餅 $478 $248.5
三黃白蓮蓉月餅* $388 $201.5
雙黃白蓮蓉月餅* $378 $196.5
正式白蓮蓉月餅* $358  $186
雙黃蓮蓉月餅* $368  $191
伍仁金華火腿月餅* $398 $206.5
低糖雙黃白蓮蓉月餅 $398 $206.5
流沙奶黃月餅* $368 $232
十二肖「威鼠」月餅 $298 $198 
*備有月餅券

聖安娜餅屋

由即日起至8月26日，聖安娜Cake Easy會員及Mastercard信用卡客戶專享低至5折優惠。此外，即日起7月19日，購買3盒或以上指定月餅（不包括榴槤果皇冰皮月餅、芒果誘惑冰皮月餅及D24榴槤果肉冰皮月餅），更可享額外9折。在網上訂購月餅亦可享優惠，如果本身是聖安娜餅屋的VIP會員，比起網上優惠價更平5元。

產品 零售價 網上優惠價 VIP價
榴槤果皇冰皮+芒果誘惑冰皮月餅券 $338 $149
雙黃白蓮蓉月餅券 $365 $193 $188
雙黃蓮蓉月餅券 $345 $183 $178
三黃白蓮蓉月餅券 $430 $218 $213
金腿五仁月餅券 $395 $208 $203
低糖蛋黃白蓮蓉月餅券 $360 $183 $178
至尊八星月餅券 $340 $173 $168
金沙流心奶黃月餅券（8件裝） $375 $193 $188
金沙流心奶黃月餅券（4件裝） $190 $88
金月奶黃月餅券 $340 $183 $178
至愛經典冰皮月餅券 $255 $138 $133
至脆驚喜冰皮月餅券 $255 $138 $133
水果軟心冰皮月餅券 $255 $138 $133
至Q一口冰皮月餅券 $255 $138 $133
至尊七星伴明月冰皮月餅券 $342 $178 $173
榴槤果皇冰皮月餅券 $198 $89
芒果誘惑冰皮月餅券 $140 $65

訂購網站

奇華餅家

由即日起，只要於奇華門市選購總值596元月餅或月餅禮券，即可享總值360元中秋特選禮品。當中包括100元至尊月餅優惠券、200元餅食優惠券、60元切肉臘腸優惠券。

分店地址

美心月餅

雖然美心的早鳥優惠已經結束，但是美心亦有於網上推出流心系月餅套裝58折起優惠，售完即止。另外，由即日起至9月24日，憑滙豐信用卡簽賬購買指定美心月餅，可享6折優惠。

網上訂購信用卡優惠

帝港酒店集團

帝港酒店集團今次亦有推出月餅早鳥優惠，在網上商店購買更可享限定優惠。

產品 原價 網上優惠價
（至9月17日）		 9月17日或之前訂購 9月27日或之前訂購
七星伴月禮盒 $658 $408 $454 $500
雙黃白蓮蓉月餅（四個裝） $398 $247 $275 $302
雙黃蓮蓉月餅（四個裝） $398 $247 $275 $302
迷你陳皮豆沙月餅（六個裝） $358 $222 $247 $272
迷你低糖松子白蓮蓉月餅（六個裝） $348 $216 $240 $264
迷你奶黃月餅（六個裝） $348 $216 $240 $264

月餅禮券換領地點：帝京酒店 帝京餅店
地址：香港九龍太子道西193號1樓 
電話：2622 6256

網上訂購

逸東軒

由即日起至7月31日，購買逸東軒月餅可享65折優惠。而逸東軒共推出2款月餅，分別是迷你「奶皇迎月」禮盒（六件裝）及迷你「金黃明月」禮盒（六件裝），分別只售252元，節省136元。此外，大量訂購更可享更多優惠，詳情可聯絡逸東軒。

網上訂購

逸東軒
地址：九龍彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層
星期一至日：上午11時至下午3時、下午6時至11時
電話：2710 1093

責任編輯：曹佩鈞

=========

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【政府派錢1萬】用1萬蚊消費　盤點3銀行信用卡簽帳優惠
2020/07/09
【政府派錢1萬】用1萬蚊消費　盤點3銀行信用卡簽帳優惠
【政府派錢1萬】消費滿500元送50元餐飲優惠券　商場購物優惠一覽
2020/07/06
【政府派錢1萬】消費滿500元送50元餐飲優惠券　商場購物優惠一覽
荃新天地夏日運動及戶外用品展　逾百款產品登場 精選貨品低至4折
2020/07/04
荃新天地夏日運動及戶外用品展　逾百款產品登場 精選貨品低至4折

最新專欄文章 更多

Häagen-Dazs真夏三重賞　外賣雪糕芝士奶蓋系列第2杯半價
今日
Häagen-Dazs真夏三重賞　外賣雪糕芝士奶蓋系列第2杯半價
屯門AEON今日重開！即睇3個開業限定優惠
今日
屯門AEON今日重開！即睇3個開業限定優惠
【政府派錢1萬】用1萬蚊消費　盤點3銀行信用卡簽帳優惠
2020/07/09
【政府派錢1萬】用1萬蚊消費　盤點3銀行信用卡簽帳優惠
GODIVA指定時段　黑朱古力凍飲買1送1
2020/07/09
GODIVA指定時段　黑朱古力凍飲買1送1
Subway尖沙咀店開幕！6吋潛艇堡、沙律或卷餅買一送一
2020/07/09
Subway尖沙咀店開幕！6吋潛艇堡、沙律或卷餅買一送一
著數優惠 月餅 中秋節 聖安娜 奇華餅家 美心 信用卡

下一篇文章

Häagen-Dazs真夏三重賞　外賣雪糕芝士奶蓋系列第2杯半價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問
【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問
今日開幕！DON DON DONKI銅鑼灣店開幕優惠一覽
今日開幕！DON DON DONKI銅鑼灣店開幕優惠一覽
【出糧戶口】邊度有2.5%額外活期年息？　5間銀行出糧戶口優惠大比拼
【出糧戶口】邊度有2.5%額外活期年息？　5間銀行出糧戶口優惠大比拼
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【政府派錢1萬】仲未收到1萬元？可能係呢3個原因
【政府派錢1萬】仲未收到1萬元？可能係呢3個原因
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項