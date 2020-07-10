【中秋節2020】多款月餅低至5折發售！6間連鎖店月餅優惠合集

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Häagen-Dazs真夏三重賞 外賣雪糕芝士奶蓋系列第2杯半價
雖然中秋節仍有一段距離，但不少連鎖餅店及食肆已經推出月餅早鳥優惠。若每年中秋節總要買幾盒月餅送禮，想錫住個荷包就要留意下各大餅店推出的優惠。
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由即日起至8月8日，榮華的傳統月餅及流沙月餅將會以52折發售；至於冰皮月餅就會由即日起至9月2日以59折發售。如有興趣，可到榮華餅家門市（分店一覽）選購月餅。
|產品
|標準價
|優先價
|四黃白蓮蓉月餅
|$478
|$248.5
|三黃白蓮蓉月餅*
|$388
|$201.5
|雙黃白蓮蓉月餅*
|$378
|$196.5
|正式白蓮蓉月餅*
|$358
|$186
|雙黃蓮蓉月餅*
|$368
|$191
|伍仁金華火腿月餅*
|$398
|$206.5
|低糖雙黃白蓮蓉月餅
|$398
|$206.5
|流沙奶黃月餅*
|$368
|$232
|十二肖「威鼠」月餅
|$298
|$198
|*備有月餅券
由即日起至8月26日，聖安娜Cake Easy會員及Mastercard信用卡客戶專享低至5折優惠。此外，即日起7月19日，購買3盒或以上指定月餅（不包括榴槤果皇冰皮月餅、芒果誘惑冰皮月餅及D24榴槤果肉冰皮月餅），更可享額外9折。在網上訂購月餅亦可享優惠，如果本身是聖安娜餅屋的VIP會員，比起網上優惠價更平5元。
|產品
|零售價
|網上優惠價
|VIP價
|榴槤果皇冰皮+芒果誘惑冰皮月餅券
|$338
|$149
|／
|雙黃白蓮蓉月餅券
|$365
|$193
|$188
|雙黃蓮蓉月餅券
|$345
|$183
|$178
|三黃白蓮蓉月餅券
|$430
|$218
|$213
|金腿五仁月餅券
|$395
|$208
|$203
|低糖蛋黃白蓮蓉月餅券
|$360
|$183
|$178
|至尊八星月餅券
|$340
|$173
|$168
|金沙流心奶黃月餅券（8件裝）
|$375
|$193
|$188
|金沙流心奶黃月餅券（4件裝）
|$190
|$88
|／
|金月奶黃月餅券
|$340
|$183
|$178
|至愛經典冰皮月餅券
|$255
|$138
|$133
|至脆驚喜冰皮月餅券
|$255
|$138
|$133
|水果軟心冰皮月餅券
|$255
|$138
|$133
|至Q一口冰皮月餅券
|$255
|$138
|$133
|至尊七星伴明月冰皮月餅券
|$342
|$178
|$173
|榴槤果皇冰皮月餅券
|$198
|$89
|／
|芒果誘惑冰皮月餅券
|$140
|$65
|／
由即日起，只要於奇華門市選購總值596元月餅或月餅禮券，即可享總值360元中秋特選禮品。當中包括100元至尊月餅優惠券、200元餅食優惠券、60元切肉臘腸優惠券。
雖然美心的早鳥優惠已經結束，但是美心亦有於網上推出流心系月餅套裝58折起優惠，售完即止。另外，由即日起至9月24日，憑滙豐信用卡簽賬購買指定美心月餅，可享6折優惠。
帝港酒店集團今次亦有推出月餅早鳥優惠，在網上商店購買更可享限定優惠。
|產品
|原價
|網上優惠價
（至9月17日）
|9月17日或之前訂購
|9月27日或之前訂購
|七星伴月禮盒
|$658
|$408
|$454
|$500
|雙黃白蓮蓉月餅（四個裝）
|$398
|$247
|$275
|$302
|雙黃蓮蓉月餅（四個裝）
|$398
|$247
|$275
|$302
|迷你陳皮豆沙月餅（六個裝）
|$358
|$222
|$247
|$272
|迷你低糖松子白蓮蓉月餅（六個裝）
|$348
|$216
|$240
|$264
|迷你奶黃月餅（六個裝）
|$348
|$216
|$240
|$264
月餅禮券換領地點：帝京酒店 帝京餅店
地址：香港九龍太子道西193號1樓
電話：2622 6256
逸東軒
由即日起至7月31日，購買逸東軒月餅可享65折優惠。而逸東軒共推出2款月餅，分別是迷你「奶皇迎月」禮盒（六件裝）及迷你「金黃明月」禮盒（六件裝），分別只售252元，節省136元。此外，大量訂購更可享更多優惠，詳情可聯絡逸東軒。
逸東軒
地址：九龍彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層
星期一至日：上午11時至下午3時、下午6時至11時
電話：2710 1093
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊