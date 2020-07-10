▲ 【中秋節2020】多款月餅低至5折發售！6間連鎖店月餅優惠合集

雖然中秋節仍有一段距離，但不少連鎖餅店及食肆已經推出月餅早鳥優惠。若每年中秋節總要買幾盒月餅送禮，想錫住個荷包就要留意下各大餅店推出的優惠。

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榮華月餅

由即日起至8月8日，榮華的傳統月餅及流沙月餅將會以52折發售；至於冰皮月餅就會由即日起至9月2日以59折發售。如有興趣，可到榮華餅家門市（分店一覽）選購月餅。

產品 標準價 優先價 四黃白蓮蓉月餅 $478 $248.5 三黃白蓮蓉月餅* $388 $201.5 雙黃白蓮蓉月餅* $378 $196.5 正式白蓮蓉月餅* $358 $186 雙黃蓮蓉月餅* $368 $191 伍仁金華火腿月餅* $398 $206.5 低糖雙黃白蓮蓉月餅 $398 $206.5 流沙奶黃月餅* $368 $232 十二肖「威鼠」月餅 $298 $198 *備有月餅券

聖安娜餅屋

由即日起至8月26日，聖安娜Cake Easy會員及Mastercard信用卡客戶專享低至5折優惠。此外，即日起7月19日，購買3盒或以上指定月餅（不包括榴槤果皇冰皮月餅、芒果誘惑冰皮月餅及D24榴槤果肉冰皮月餅），更可享額外9折。在網上訂購月餅亦可享優惠，如果本身是聖安娜餅屋的VIP會員，比起網上優惠價更平5元。

產品 零售價 網上優惠價 VIP價 榴槤果皇冰皮+芒果誘惑冰皮月餅券 $338 $149 ／ 雙黃白蓮蓉月餅券 $365 $193 $188 雙黃蓮蓉月餅券 $345 $183 $178 三黃白蓮蓉月餅券 $430 $218 $213 金腿五仁月餅券 $395 $208 $203 低糖蛋黃白蓮蓉月餅券 $360 $183 $178 至尊八星月餅券 $340 $173 $168 金沙流心奶黃月餅券（8件裝） $375 $193 $188 金沙流心奶黃月餅券（4件裝） $190 $88 ／ 金月奶黃月餅券 $340 $183 $178 至愛經典冰皮月餅券 $255 $138 $133 至脆驚喜冰皮月餅券 $255 $138 $133 水果軟心冰皮月餅券 $255 $138 $133 至Q一口冰皮月餅券 $255 $138 $133 至尊七星伴明月冰皮月餅券 $342 $178 $173 榴槤果皇冰皮月餅券 $198 $89 ／ 芒果誘惑冰皮月餅券 $140 $65 ／

訂購網站

奇華餅家

由即日起，只要於奇華門市選購總值596元月餅或月餅禮券，即可享總值360元中秋特選禮品。當中包括100元至尊月餅優惠券、200元餅食優惠券、60元切肉臘腸優惠券。

分店地址

美心月餅

雖然美心的早鳥優惠已經結束，但是美心亦有於網上推出流心系月餅套裝58折起優惠，售完即止。另外，由即日起至9月24日，憑滙豐信用卡簽賬購買指定美心月餅，可享6折優惠。

網上訂購／信用卡優惠

帝港酒店集團

帝港酒店集團今次亦有推出月餅早鳥優惠，在網上商店購買更可享限定優惠。

產品 原價 網上優惠價

（至9月17日） 9月17日或之前訂購 9月27日或之前訂購 七星伴月禮盒 $658 $408 $454 $500 雙黃白蓮蓉月餅（四個裝） $398 $247 $275 $302 雙黃蓮蓉月餅（四個裝） $398 $247 $275 $302 迷你陳皮豆沙月餅（六個裝） $358 $222 $247 $272 迷你低糖松子白蓮蓉月餅（六個裝） $348 $216 $240 $264 迷你奶黃月餅（六個裝） $348 $216 $240 $264

月餅禮券換領地點：帝京酒店 帝京餅店

地址：香港九龍太子道西193號1樓

電話：2622 6256

網上訂購

逸東軒

由即日起至7月31日，購買逸東軒月餅可享65折優惠。而逸東軒共推出2款月餅，分別是迷你「奶皇迎月」禮盒（六件裝）及迷你「金黃明月」禮盒（六件裝），分別只售252元，節省136元。此外，大量訂購更可享更多優惠，詳情可聯絡逸東軒。

網上訂購

逸東軒

地址：九龍彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

星期一至日：上午11時至下午3時、下午6時至11時

電話：2710 1093

責任編輯：曹佩鈞

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