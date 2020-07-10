▲ 巴菲特投資表現過去十年跑輸的三大原因

在華爾街，沒有幾個投資者（若然有的話）像華倫・巴菲特（Warren Buffett）那樣德高望重。自1960年代中期以來，這位巴郡（NYSE: BRK.A、BRK.B）行政總裁一直是背後的選股推手。巴郡在2019年致股東的信中披露，公司過去55年的每股股份市值增長了2,744,062%。你沒看錯，這數字絕對正確。倘若你在1964年初拿出100美元來投資巴郡，那到2019年底，這筆錢已變成270多萬美元。

憑藉嚴肅認真的長綫投資風格，巴菲特為巴郡創造了奇蹟，在過去55年，巴郡的年均回報率達到20.3%。

過去10年巴菲特的投資回報遠遜標普500指數

然而，巴菲特的光環在過去10年並不像昔日那麼耀眼。在截至6月20日的10年間，巴郡的股價累升126%，不容小覷。不過，相比之下，巴菲特幾十年來一直大幅跑贏的標普500指數則升近201%，意味這位「奧馬哈先知」跑輸75個百分點。

爲何巴菲特過去10年的回報率相較標普500指數是如此平庸？筆者認為有三大主因，而且市場上某些解釋並不成立。

例如，有人認為巴菲特已「江郎才盡」。沒有哪位揀股人從來不失手，但筆者肯定巴菲特沒有失去選股的觸覺。以巴郡對蘋果的投資為例，這筆投資的總值已增至接近880億美元。這意味着，按未變現的基礎計算，不計股息，巴郡的持倉獲利超過500億美元。換言之，巴菲特仍知道如何在不起眼的地方發掘價值。

巴郡跑輸也不應歸咎於巴菲特最近不願進行重大收購。巴郡對上一次重大收購已是4年多前收購Precision Castparts。因此，巴郡的現金儲備現時已增至歷史新高的1,370億美元。受累貸款利率處於歷史低位，這些現金帶來的收入並不多，有人認爲，巴菲特令巴郡失去「錢滾錢」的機會。

不過，筆者認為巴菲特和其團隊有權對收購對象「挑三揀四」。像巴菲特那樣擅於審查收購對象的生意人並不多，所以筆者絕對不會將巴郡跑輸歸因於巴菲特不願進行定價過高的交易。

筆者認爲，巴菲特的投資表現跑輸有以下三個原因。

1. 巴菲特偏好價值型股票，惟目前經濟形勢下增長型股票表現更出色

第一個問題是，巴菲特堅持追求價值投資。美國銀行/美林（Bank of America/Merrill Lynch）的一份報告對1926年至2015年這90年間的增長型股票與價值型股票進行對比，結果顯示，價值型股票的表現明顯跑贏增長型股票（前者年均收益率為17%，後者則為12.6%）。

然而，自十多年前金融危機爆發以來，情況出現逆轉。處於歷史低位的貸款利率，再加上來自聯儲局的超級「鴿派」貨幣政策（即各項非常規量寬措施），導致企業更容易獲得便宜的資本。這或許有利成熟和以價值為導向的企業（巴菲特更傾向投資這些業務），但低利率環境更適合尋求創新、擴張甚至是收購的高增長企業，猶如給增長型股票打了一劑強心針。

筆者並不是說巴菲特的投資組合中沒有增長型股票。從歷史角度來看，蘋果和亞馬遜都符合增長型股票的標準。不過，要記住，巴郡投資組合中的46隻證券並非全都由巴菲特本人納入。亞馬遜為高速增長的電商和雲端服務公司，但其是由巴菲特的投資助手而非巴菲特本人納入投資組合。

2. 「奧馬哈先知」的研究範圍有限

研究範圍有限是導致這位「奧馬哈先知」的表現在過去十年跑輸的另外一個主因。換言之，巴菲特的焦點主要集中在少數領域，例如金融和日用消費品。

一方面，專注少數幾個板塊令巴菲特尤其擅長找出這些板塊所蘊藏的價值。巴菲特從不掩飾自己對銀行股的喜愛，亦毫不吝嗇將巴郡的錢投資於銀行股。在過去10年，巴郡在美國銀行及美國合眾銀行的持股接近10%。

不過，另一方面，巴菲特不願意將投資研究範圍拓展至其他板塊，意味其可能忽略了一些帶來革命性轉變的公司。例如，部分雲端服務供應商或遙距醫療公司是2020年（按年初至今計算）表現最佳的公司。不過，巴菲特甚少投資醫療保健股，原因是他沒時間或心思去留意臨床研究，又或是美國食品及藥物管理局的裁決。同樣，巴菲特也避開他無法輕易理解的科技股。

科技和生物科技股在過去10年大放異彩，而巴菲特卻堅持投資銀行股和消費必需品股，投資表現自然落後。

3. 在世界日益邁向數碼化之際，巴菲特仍慣用硬資產來評估企業

巴菲特近年投資表現未如人意的最後一個原因，是其用來評估企業投資價值的方法未必完全適用於現今的公司。

巴菲特是銀行和名牌企業的忠實擁躉，因此他在評估公司時一般都會考慮其硬資產，這點並不足爲奇。意思是，巴菲特會考慮公司的物業、廠房設備、庫存和其他有形資產的價值，這些可以助他判斷一間公司是否真的「抵買」。

不過，目前一些表現最優秀的科技公司都是輕資產公司。隨着企業日漸轉向雲端和數碼化，巴菲特用以評估資產負債表的老派方法已不再適用於所有行業和領域。筆者認爲，這令巴菲特難以準確評估高增長企業，尤其是在科技領域。

不過，雖然巴菲特在過去10年的投資成績不及從前，但筆者不敢說長遠而言他不會成功。

作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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