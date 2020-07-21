【酒精搓手液】10款通過毒性測試消毒搓手液 包括滴露、威露士等（內附詳細名單）

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本港爆發第三波新冠肺炎疫情，確診數字急升。除了口罩之外，消毒清潔用品再被熱搜，包括酒精搓手液。市面上有哪些酒精搓手液的成分較少有毒物質？可參考日用品安全測試機構水中銀的測試。
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日用品安全測試機構水中銀（國際）生物科技有限公司早前發布消毒搓手液測試報告，應用獨家專利的魚胚胎測試技術測試2.0，就14個酒精搓手液樣本進行有毒物質測試。
水中銀在萬寧、屈臣氏、一田及京東等連鎖店或網購平台抽查測試樣本，當中10款產品被評為品質卓越的綠魚的等級，在急性毒、慢性毒與成分篩查中都表現理想，消費者在選購消毒搓手液前可作參考。（表列售價僅作參考之用，以各大商戶訂價為準。）
|被評為品質卓越的酒精搓手液
|產品
|容量
|售價
|威露士Walch免洗潔手液
|20ml
|5.7元
|佳之選Select Red Chilli抗菌搓手液（薰衣草花香）
|30ml
|12.9元
|Safeguard免洗抑菌搓手液
|59ml
|15.3元
|Lifebuoy消毒酒精搓手液
|50ml
|18.9元
|滴露Dettol酒精搓手液（經典松木）
|50ml
|20.9元
|滴露Dettol酒精搓手液（蘆薈）
|50ml
|20.9元
|Visibly Clean酒精搓手液
|236ml
|29.9元
|SOVOS Bioactive Organic Sanitizer
|20ml
|38元
|加州寶寶California Baby檸檬消毒噴霧
|59ml
|75元
|BB威寶baby SWIPE消毒搓手泡泡
|400ml
|82元
|*以上資料根據水中銀於2020年4月14日發布的「10款消毒搓手液/泡安全榜單」
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊